Michelle Trachtenberg: Überraschende Todesursache bekannt

Knapp zwei Monate nach dem plötzlichen Tod der US-Schauspielerin Michelle Trachtenberg ist die Todesursache bekannt geworden.

Nach Angaben der New Yorker Gerichtsmedizin starb Trachtenberg an Komplikationen durch Diabetes mellitus. Die Behörde sprach von einem natürlichen Tod. Die 39-Jährige war am 26. Februar tot in ihrer Wohnung in New York aufgefunden worden.

Die Behörde hatte den Todesfall zunächst als "ungeklärt" eingestuft. Nach US-Medienberichten lehnte Trachtenbergs Familie eine Autopsie ab. Ein Laborbefund habe nun die Ursache bestimmt, hieß es.