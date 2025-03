Freundin: Trachtenberg plagten vor Tod unzählige gesundheitliche Probleme

Ende Februar wurde bekannt, dass Michelle Trachtenberg im Alter von nur 39 Jahren gestorben ist.

Die US-Amerikanerin, die unter anderem durch ihre Rollen in den Teenie-Serien "Buffy - Im Bann der Dämonen" oder "Gossip Girl" bekannt wurde, sei Berichten zufolge tot von ihrer Mutter in ihrer Wohnung in Manhattan gefunden worden. Über die Todesursache ist nichts bekannt. Die New York Post berichtete unter Berufung auf die New Yorker Polizei NYPD, dass nicht von einem Verbrechen ausgegangen wird. Da Trachtenbergs Familie eine Obduktion nicht genehmigt habe, sei der Fall "ungeklärt" eingestuft worden.

Das Umfeld der Schauspielerin kann den schweren Verlust immer noch nicht fassen. "Michelle hatte einen so großen kulturellen Einfluss", erzählt eine langjährige Freundin gegenüber US Weekly. "Die Leute liebten sie. Man hing mit ihr ab, und es war nicht so, dass sie wahnsinnig berühmt war, aber diejenigen, die sie liebten, waren besessen und kamen auf sie zu und sprachen mit ihr." In den letzten Jahren hatte sich die gebürtige Brooklynerin aus dem Rampenlicht weitgehend zurückgezogen. Eine gute Freundin behauptet indes, dass die Schauspielerin in letzter Zeit in Bezug auf ihre Gesundheit "mit vielen Überraschungen konfrontiert" worden sein soll. Immer, wenn sie miteinander sprachen, sei etwas mit Trachtenbergs Gesundheit nicht in Ordnung gewesen, wird die Vertraute des "Buffy"-Stars zitiert. Laut der Quelle "hatte Trachtenberg Rückenprobleme und dann Knochenprobleme und sie ist auch ein paar Mal gestürzt." Quellen zufolge soll sich der Gesundheitszustand der US-Amerikanerin schon seit einiger Zeit verschlechtert haben. Trachtenberg soll in den Monaten vor ihrem Tod außerdem eine Lebertransplantation erhalten haben. "Sie sprach mit ihren Angehörigen sehr offen über die Transplantation", sagt die Freundin, "aber sie ging nie ins Detail." Die Quelle betont jedoch, dass Trachtenberg "ihr Bestes getan hat, sich nicht unterkriegen zu lassen."

Fans besorgt Fans hatten sich zuletzt Sorgen um die Schauspielerin gemacht. Auf der Social-Media-Plattform Instagram hatte Trachtenberg in den vergangenen Monaten Fotos gepostet, auf denen sie deutlich abgemagert und zerbrechlich wirkte. Trachtenberg versicherte, sie sei "glücklich und gesund". Die 1985 in New York geborene Trachtenberg hatte schon als kleines Kind vor der Kamera gestanden. Nach kleineren Rollen in Serien und Filmen feierte sie Anfang der 2000er-Jahre als Dawn Summers in der Kultserie "Buffy - Im Bann der Dämonen" ihren Durchbruch. Später war sie vor allem mit ihrer Rolle in der Serie "Gossip Girl" erfolgreich.