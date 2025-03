Wie sind Hackman und seine Frau gestorben? Insider schildern ihre letzten Tage

© Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images

Gene Hackman und seine Ehefrau Betsy Arakawa sind nicht an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben, wie ein Test ergeben hat. Das teilte der für die Ermittlungen zuständige Sheriff Adan Mendoza am Freitag mitteilte.

Hackman und seine Frau starben jeweils im Alter von 95 und 65 Jahren, unter schockierenden und erschreckend mysteriösen Umständen. Die Leichen des Paares dürften seit mehr als einer Woche unbemerkt in ihrem Anwesen gelegen sein. Eine Auswertung von Hackmans Herzschrittmachers hat ergeben, dass dieser am 17. Februar aufhörte, zu funktionieren.

Daher liege es nah, dass dies der letzte Tag im Leben des Oscar-Preisträgers gewesen sei, so Medoza bei einer Pressekonferenz. Erste Ergebnisse einer Autopsie lassen viele Fragen offen. Es sei keine äußere Gewalteinwirkung festzustellen gewesen. Da sei sich Mendoza" ziemlich zuversichtlich", schließe es jedoch nicht aus, sagte er in der Sendung "Today" von NBC. "Todesart und -ursache sind noch nicht geklärt. Die offiziellen Ergebnisse der Autopsie und der toxikologischen Berichte stehen noch aus", so Mendoza weiter.

Nachbarn über Hackmans Verfassung vor seinem Tod Indes plaudern Insider Details darüber aus, wie sich das Leben von Hackman und seiner Ehefrau vor ihrem Tod gestaltete. Barbara Lenihan, eine Nachbarin und Freundin des Paares, und ihr Sohn Aaron bezeichnen den Schauspieler und seine Frau gegenüber People als "eines der engsten Paare", die sie je gesehen haben. "Wirklich, wirklich nah beieinander. Sie waren beide unglaublich nett." Das Paar sei in der Gemeinde sehr aktiv gewesen, ging gerne essen und kaufte bei Whole Foods ein. Um sich zu entspannen, fuhren Hackman und Betsy "ganz weit in die Wildnis", sagt Fotograf Mark Kreusch, "und machten kleine Picknicks". Im vergangenen Jahr habe Hackman Zeit mehr zu Hause verbracht. Laut den Lenihans soll seine Gesundheit nachgelassen haben. Der Schauspieler habe das Fahrradfahren aufgegeben, aber seine Frau habe ihn ermutigt, mit Yoga und Puzzles aktiv zu bleiben. Betsy selbst, sagt Barbara Lenihan, schien "bei bester Gesundheit". Umstände "verdächtig genug" für umfassende Untersuchung Die beiden Leichen des Ehepaares waren am Mittwoch in dem Anwesen entdeckt worden - die Arakawas auf dem Boden eines Badezimmers, die Hackmans in einem anderen Raum. Auch ein toter Hund wurde gefunden.

Die Behörde des zuständigen Sheriffs bezeichnete die Umstände als "verdächtig genug", um eine umfassende Untersuchung einzuleiten, auch wenn nicht von einem Verbrechen ausgegangen werde. Bis die endgültigen Ergebnisse der Autopsien vorliegen, kann es nach Angaben des Sheriffs noch eine Weile dauern. Zuvor hatte der Sheriff dem TV-Sender NBC erklärt, bei den Ermittlungen werde besonderes Augenmerk auf ein Behältnis mit Tabletten gelegt, das in der Nähe der Leiche von Arakawa entdeckt worden sei. Dieses sei ein "sehr wichtiges Beweisstück" und "besorgniserregend", sagte Mendoza. Oscar-Preisträger und Hollywood-Legende Gene Hackman galt als einer der bedeutendsten Schauspieler seiner Generation. Der zweifache Oscar-Preisträger war unter anderem durch Filme wie "French Connection" (1971), "The Conversation" (1974) und "Erbarmungslos" (1992) berühmt geworden. In den frühen 2000er Jahren zog er sich aus Hollywood zurück und lebte mit Arakawa in Santa Fe.