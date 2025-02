Töchter über Gene Hackmans Verfassung: Tod "nicht besonders schockierend"

Oscar für "French Connection"

Hackman zählte zu den weltweit führenden Charakterdarstellern. Er spielte im Laufe seiner Karriere in zahlreichen Filmen mit und schuf Kult-Momente auf der Leinwand. Die fünfeinhalbminütige Verfolgungsjagd beispielsweise, in der sich als Polizist Jimmy "Popeye" Doyle in "French Connection" grunzend, Grimassen schneidend und hupend seinen Weg durch die vollen Straßen von New York bahnt, ist legendär.

Für diese Polizisten-Rolle gewann Hackman 1972 einen Oscar als bester Hauptdarsteller. Der zweite als bester Nebendarsteller folgte 1993 für seine Verkörperung eines brutalen Kleinstadt-Sheriffs in dem Western "Erbarmungslos" von Clint Eastwood. Zudem erhielt der Schauspieler zahlreiche weitere Preise, darunter vier Golden Globes.

Zu seinen Filmen zählen unter anderem "Bonnie und Clyde", "Mississippi Burning", "Die Firma" und "The Royal Tenenbaums". Seinen letzten Auftritt hatte Hackman 2004 in "Willkommen in Mooseport", 2008 erklärte er offiziell seinen Rückzug aus dem Filmgeschäft.

In all den Jahrzehnten auf der Leinwand mied Hackman die Öffentlichkeit und gab selten Interviews. Zur Begründung sagte er: "Ich wurde zum Schauspieler ausgebildet, nicht zum Star."

Leben mit zweiter Frau in Santa Fe

Mit seiner zweiten Frau, der Pianistin Arakawa, lebte Hackman im gemeinsamen Haus in Santa Fe, wo er Bücher schrieb und malte. Star-Regisseur Francis Ford Coppola, der mit Hackman beim Film "Der Dialog" zusammengearbeitet hatte, würdigte diesen als "großartigen" Schauspieler. "Ich betrauere seinen Tod, aber ich feiere seine Existenz und seinen Beitrag."

"Es gab keinen besseren Schauspieler als Gene", erklärte Schauspieler-Kollege Clint Eastwood gegenüber dem Magazin Variety. "Er war auch ein sehr guter Freund, der mir sehr fehlen wird."

"Star Trek"-Schauspieler George Takei bezeichnete Hackman in einer Reaktion als "einen wahren Giganten der Leinwand": "Gene Hackman konnte jeden spielen, und man konnte ein ganzes Leben dahinter spüren."