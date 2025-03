Der deutsche Rapper Bushido, der Pietro Lombardi in der nächsten "Deutschland sucht den Superstar"-Staffel als Juror ersetzen soll, ist bekannt dafür, sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen – auch nicht, wenn es um intime Details aus seinem Privatleben und aus seiner Ehe mit Anna-Maria Ferchichi.

Der Besuch von RTL-Starmoderatorin Frauke Ludowig in deren Anwesen in Dubai stellte hier keine Ausnahme dar. Der Beitrag für die Sendung "Exklusiv Weekend" drehte sich um das Leben des Ehepaares mit deren Kindern in der Luxusstadt. Doch was Ludowig dort zu sehen bekam, damit hatte sie im Vorfeld nicht gerechnet.