Gene Hackman: Gas-Untersuchung ohne "nennenswerte Ergebnisse"

Die Hintergründe des Todes von Schauspiellegende Gene Hackman und seiner Ehefrau Betsy Arakawa bleiben auch nach knapp einer Woche offen. Eine "umfassende Untersuchung" zu Gaslecks und Kohlenmonoxid kurz nach dem Auffinden der Leichen blieb demnach ohne "nennenswerte Ergebnisse", wie das Sheriffs-Büro im Bezirk Santa Fe (New Mexico) mitteilte. Zwar sei an einer Herdplatte eine geringe Gaskonzentration festgestellt worden - diese sei aber nicht tödlich gewesen.

Seit dem Auffinden des Ehepaars zusammen mit einem toten Hund Mittwoch vergangener Woche dauern die Ermittlungen an. Nach Einschätzung von Experten lagen die Leichen mehr als eine Woche unbemerkt in ihrem Anwesen. Eine Auswertung des Herzschrittmachers von Hackman habe ergeben, dass dieser am 17. Februar aufgehört habe zu funktionieren, hatte Sheriff Adan Mendoza vor einigen Tagen mitgeteilt. Deswegen liege es nahe, dass dies der letzte Tag im Leben des Oscar-Preisträgers gewesen sei.