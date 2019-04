Roseanne outet sich in wütendem YouTube-Video: "Bin Queer"

Roseanne Barr teilte am Sonntag ihren Fans in einem Video mit, sie sei "queer". Das verkündete die Schauspielerin in einem inzwischen gelöschten YouTube-Video.

Sie sprach davor in Rage darüber, dass es notwendig sei, das entwürdigende Wort "Schwuchtel" zu verbannen. "Mann, das Wort Schwuchtel ist ein echt hasserfülltes Wort, nicht wahr", begann sie ihre Schimpf-Tirade. Besonders schlimm finde sie es, wenn Homosexuelle sich gegenseitig so nennen würden.

Barr: "Ich stehe für das Q in LGBTQ"

Sie fuhr daraufhin fort: "Lasst mich ehrlich sein. Ich stehe für das Q in LGBTQ", sagt sie im Video. "Weil ich Queer bin wie sonst wer", erklärt sie im Film.