Ronaldo und Georgina heirateten im Wohnzimmer

Fußball-Weltstar Cristiano Ronaldo und seine langjährige Partnerin Georgina Rodríguez haben sich im Wohnzimmer ihres Hauses im portugiesischen Cascais westlich von Lissabon das Ja-Wort gegeben. Warum sie bewusst auf eine glamouröse Promi-Hochzeit verzichteten und sich stattdessen für eine heimliche Hochzeit im kleinen Kreis entschieden, schilderte das Paar nun erstmals in einem Interview mit der Zeitschrift „Vogue“. „Ich wollte etwas Intimes - mit meinem Partner und unseren Kindern, zu Hause“, sagte Rodríguez. Die fünf Kinder hätten im Mittelpunkt gestanden, erzählte sie. Dazu gehören die beiden gemeinsamen Töchter Alana Martina und Bella Esmeralda sowie Ronaldos ältester Sohn Cristiano Jr. und die Zwillinge Eva und Mateo, die nicht aus der Beziehung mit der Influencerin stammen.

Kirchlicher Segen im Wallfahrtsort Ronaldo verriet, dass die Familie nach der Zeremonie zum Wallfahrtsort Fatima, rund 150 Kilometer nordöstlich von Cascais, gefahren sei. Dort habe ein Priester ihnen in einer kleinen Kapelle den kirchlichen Segen gespendet. „Ich versuche Orte zu meiden, an denen sich Menschenmengen versammeln“, sagte der 41-Jährige. Die Fußball-Ikone und das Model sind schon seit 2016 ein Paar. Die Trauung fand am 11. August statt - genau zehn Jahre nach dem Tag, an dem sie sich in einem Mode-Geschäft in Madrid kennenlernten. Zugleich jährte sich an diesem Tag die Bekanntgabe ihrer Verlobung zum ersten Mal.