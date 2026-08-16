Cristiano Ronaldo: „Das ist wahrscheinlich mein letztes Jahr Fußball“

Cristiano Ronaldo heizte Spekulationen über seinen Rücktritt an. „Das ist wahrscheinlich mein letztes Jahr im Fußball, und ich möchte ein spektakuläres Vermächtnis hinterlassen“, sagte Ronaldo dem Lifestyle-Magazin Vogue in einem am Sonntag veröffentlichten Interview. Der 41-jährige Fußball-Superstar steht noch bei Al-Nassr unter Vertrag. In Saudi-Arabien möchte er sich dem Meilenstein von 1.000 Karriere-Toren nähern.

976 Tore in seiner Profi-Karriere Seine Zukunft im portugiesischen Nationalteam hatte Ronaldo nach der WM zuletzt offen gelassen. Der Stürmer, der in mehr als zwei Jahrzehnten seiner perfektionistisch angelegten Profi-Laufbahn 976 Tore auf Vereins- und Nationalteamebene erzielt hat, bereitet sich mittlerweile offenbar auch auf eine Zeit nach dem Fußball vor.