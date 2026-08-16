Arsenal gewann Community Shield gegen Manchester City 3:0

Meister Arsenal gewann am Sonntag den englischen Supercup und setzte dabei gleich ein Statement. Das Team von Mikel Arteta setzte sich in Cardiff gegen Cupsieger Manchester City im Duell um den Community Shield deutlich mit 3:0 (2:0) durch. Für den neuen City-Coach Enzo Maresca, der Pep Guardiola beim Vizemeister beerbt hatte, ging die Pflichtspiel-Premiere daneben. Arsenal holte die Trophäe nach einem Blitzstart zum bereits 18. Mal und erstmals seit 2023 wieder.