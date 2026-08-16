Arsenal gewann Community Shield gegen Manchester City 3:0
Meister Arsenal gewann am Sonntag den englischen Supercup und setzte dabei gleich ein Statement. Das Team von Mikel Arteta setzte sich in Cardiff gegen Cupsieger Manchester City im Duell um den Community Shield deutlich mit 3:0 (2:0) durch. Für den neuen City-Coach Enzo Maresca, der Pep Guardiola beim Vizemeister beerbt hatte, ging die Pflichtspiel-Premiere daneben. Arsenal holte die Trophäe nach einem Blitzstart zum bereits 18. Mal und erstmals seit 2023 wieder.
Arsenal schon gut eingespielt
Riccardo Calafiori brachte Arsenal nach überragender Vorarbeit von Myles Lewis-Skelly bereits nach 25 Sekunden - dem schnellsten Tor in der Community-Shield-Historie - in Führung. Kai Havertz (28.) und der gut aufgelegte Martin Ödegaard (48.) mit einem sehenswerten Treffer erhöhten für die bestens eingespielten „Gunners“. Im Tor war David Raya gegen Erling Haaland und Co. eine Bank. Die Premier League startet am kommenden Wochenende. Arsenal empfängt bereits am Freitag Aufsteiger Coventry City, Manchester City am Sonntag den AFC Bournemouth.
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