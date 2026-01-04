Ronaldo, Swift, Gaga und Co: Die Promi-Hochzeiten 2026

Das kommende Jahr 2026 verspricht ein Feuerwerk an Promi-Hochzeiten. Von karibischen Privatinseln über mediterrane Traumkulissen bis hin zu einem Schrottplatz als Hochzeitslocation – Stars aus Musik, Sport und TV planen außergewöhnliche Ja-Wort-Momente. Man kann sich jetzt schon sicher sein: Diese Events werden weltweit für Schlagzeilen sorgen.

Taylor Swift & Travis Kelce Das US-Power-Couple Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce möchte im Sommer 2026 heiraten – Gerüchten zufolge auf einer Privatinsel, absolute Privatsphäre inklusive. Es wird wohl das Promi-Event des Jahres werden. Die Gästeliste liest sich wie ein Promi-Lexikon: Gigi Hadid und Selena Gomez sollen als Brautjungfern dabei sein, Musiker- und Sportgrößen werden erwartet. Swift plant angeblich mehrere Outfitwechsel – vom romantischen Spitzenkleid zur glamourösen Abendrobe – und setzt auf ein mehrtägiges Event mit Live-Auftritten befreundeter Künstler.

Die Verlobung brachte das Internet beinahe zum Erliegen: "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten", schrieben die beiden Stars in einem gemeinsamen Instagram-Post am 26. August. In einer Reihe von Fotos ist Kelce darin in einem romantisch mit Blumen geschmückten Garten zu sehen, wie er vor Swift kniet. Ein anderes Foto zeigt einen Ring mit einem großen Diamanten.

Cristiano Ronaldo & Georgina Rodríguez Fußball-Ikone Cristiano Ronaldo und Model Georgina Rodríguez haben ebenfalls den Sommer 2026 im Auge, was ihre Hochzeit betrifft. Portugal oder Spanien gelten als wahrscheinlichste Orte für die Feier, die mediterranen Luxus mit opulenter Blumendekoration verbinden soll. Rodríguez schwankt laut Mode-Insidern zwischen einem klassischen Prinzessinnen-Kleid und einer modernen Haute-Couture-Kreation. Ronaldo wird im maßgeschneiderten Smoking mit persönlichen Details vor den Traualtar treten. Glaubt man Gerüchten, sind eine opulente Blumendekoration und Gourmet-Catering geplant, Teile der Feier könnten für ein exklusives TV-Special aufgezeichnet werden. Zudem soll es eine zweite, intime Feier im Familienkreis geben. "Ja, ich will. In diesem und in all meinen Leben", schrieb Rodríguez im August auf Instagram zu einem Bild, auf dem ein silberner Ring an ihrem Ringfinger zu sehen ist. Die beiden sind seit Ende 2016 ein Paar.

Janina Korn & Roland Heitz Ganz anders halten es die "Sommerhaus"-Teilnehmer Janina Korn und Roland Heitz. Sie planen eine Hochzeit auf einem Schrottplatz – bewusst als humorvolle Abkehr von gängigen Glamour-Konzepten. Das Motto: "Eben kein gewöhnliches Paar."

Dua Lipa & Callum Turner "Ja, wir sind verlobt", sagte die Sängerin ("Houdini") der britischen Vogue im Juni. "Es ist sehr aufregend." Monate zuvor gab es bereits Gerüchte, weil die britisch-albanische Sängerin auf einem Foto mit einem Ring zu sehen war. Ihr Partner habe den Ring für sie machen lassen und vorher ihre besten Freunde und ihre Schwester um Rat gebeten, sagte Lipa der Vogue. "Ich bin besessen davon." Es ist bis dato nicht bekannt, ob das Paar tatsächlich 2026 heiraten wird, wird allerdings von Insidern angenommen. Laut W Magazine und anderen Fashion-Medien gibt es Spekulationen über eine Frühjahrs- oder Sommerhochzeit 2026. Zudem sind Gerüchte über ein "großes, glamouröses Event", das wahrscheinlich im Vereinigten Königreich stattfindet, im Umlauf. Aktuell soll das Paar noch in der Planungsphase sein.

Sebastian Klaus & Jenny Köpper "Bachelor"-Star Sebastian Klaus und Partnerin Jenny Köpper wollen im Juni 2026 heiraten. Der genaue Ort bleibt geheim. Die Feier soll traditionell und im engsten Familien- und Freundeskreis stattfinden.

Tom Holland & Zendaya Mehrere Hinweise deuten darauf hin, dass auch "Spiderman" Tom Holland und "Dune"-Star Zendaya im kommenden Jahr den Bund fürs Leben schließen werden. Das Paar, das ihre Beziehung streng aus der Öffentlichkeit heraus hält, verlobte sich im Dezember 2024. Anfang 2025 trugen beide öffentlich ihre Verlobungsringe, ohne sofort ein offizielles Statement dazu abzugeben. Zendayas langjähriger Stylist Law Roach verriet in einem Interview im April 2025, dass er ihr Hochzeitskleid entwerfen wird und verrät, dass die Hochzeit "nicht vor 2026" stattfinden wird. Im Juli bestätigte der Stylist auf Instagram, dass das Kleid "ein Meisterwerk" werden soll und die Planungen bereits laufen. Im September dieses Jahres allerdings betonte Holland in Interviews, dass sie sich "Zeit lassen" möchten, da ihre Terminkalender voll sind. Angeblich soll die Hochzeit sehr privat werden.

Lady Gaga & Michael Polansky Der Megastar machte die Verlobung mit dem Unternehmer und Investor im September 2024 im Rahmen eines Interviews mit der Vogue öffentlich. Sie erwähnte in den vergangenen Monaten öfter, dass sie den Hochzeitstermin mit ihren Tourplänen abstimmen möchte – was für 2026 sprechen könnte, da im April "The Mayhem Ball Tour" beendet sein soll. Im November sprach Polansky im Interview mit The Rolling Stone, das Datum werde "mit Bedacht" gewählt, um Familie und Freunde aus aller Welt einbeziehen zu können. Außerdem sollen mehrere Locations im Gespräch sein – darunter New York, Kalifornien und Südfrankreich. Das Paar wurde im November nach einem Konzert in Paris bei einem romantischen Dinner gesichtet. Fans spekulieren aufgrund Gagas Outfit (ein weißes Abendkleid) über einen "Pre-Wedding"-Fototermin.

Finneas O"Connell und Claudia Sulewski Der Musiker Finneas O"Connell, Bruder von Popstar Billie Eilish, hat sich 2025 verlobt. Auf Instagram teilten der 28-Jährige und seine Partnerin Fotos und ein Video, in dem er auf einer Wiese vor ihr in die Knie geht, später trägt er sie zur Kamera und sie hält lachend einen funkelnden Ring ins Bild. "Für immer und ewig", steht neben dem Clip. Dem gemeinsamen Post zufolge machte der mehrfache Grammy- und Oscar-Gewinner seiner Freundin Claudia Sulewski den Antrag am 22. September. Es wäre also durchaus möglich, dass auch für dieses Paar 2026 die Hochzeitsglocken läuten.

