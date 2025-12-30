Babynews: Diese Stars vergrößerten 2025 ihre Familie

"Stranger Things"-Schauspielerin Millie Bobby Brown und ihr Mann Jake Bongiovi sind heuer erstmals Eltern geworden. "Diesen Sommer haben wir unser kleines Mädchen durch Adoption willkommen geheißen. Wir sind mehr als aufgeregt, in dieses wundervolle nächste Kapitel als Eltern gleichermaßen in Frieden und im Privaten zu beginnen", schrieben sie im August auf Instagram. Unterschrieben wurde der Post mit: "Und dann waren es drei." Millie Bobby Brown spielt in der Netflix-Mysterie-Show "Stranger Things" die Rolle der Eleven, eines Mädchens mit übernatürlichen Fähigkeiten. 2024 heiratete sie Jake Bongiovi, den Sohn von US-Rocker Jon Bon Jovi - der nun Opa wurde.

Erst im Frühjahr hatte sich Brown zu ihrem Kinderwunsch mit ihrem Mann Jake geäußert: "Ich will wirklich eine große Familie. Ich bin eins von vier Kindern. Er ist einer von vier. Es ist also definitiv in unserer Zukunft", sagte die Schauspielerin im Podcast der Schauspieler und Comedians Jason Bateman, Sean P. Hayes und Will Arnett. Auch sagte sie, dass sie sich eine Adoption vorstellen könne - sogar noch im jungen Alter. Ihre Mutter sei 21 und ihr Vater 19 Jahre alt gewesen, als sie ihr erstes Kind bekamen. Diese prominenten Damen und Herren haben heuer ebenfalls Nachwuchs bekommen Megan Fox und Machine Gun Kelly Im Juni hatte US-Sänger Machine Gun Kelly den Namen seiner Tochter bekanntgegeben. In einem Instagram-Video spielte er einem Baby in einer Wiege Musik auf einer Ukulele vor. "Saga Blade Fox-Baker", schrieb er zu dem kurzen Clip und setzte ein brennendes Herz-Emoji neben den Namen. Machine Gun Kelly bedankte sich auch bei der Mutter des Kindes für das "ultimative" Geschenk. Megan Fox hatte im November ihre Schwangerschaft auf Instagram verkündet. Im März gab Machine Gun Kelly dort die Geburt bekannt. Es ist das erste gemeinsame Kind für Fox und Kelly.

Die Schauspielerin hat drei Söhne mit ihrem Ex-Ehemann Brian Austin Green ("Beverly Hills, 90210"). Kelly hat aus einer früheren Beziehung eine Tochter. Fox und Kelly lernten sich am Filmset kennen. Die Schauspielerin und der Rapper, mit bürgerlichem Namen Colson Baker, hatten sich 2020 am Filmset von "Midnight in the Switchgrass" in Puerto Rico kennengelernt. Rupert Grint und Georgia Groome Der britische Schauspieler Rupert Grint ist heuer zum zweiten Mal Vater geworden. Der "Harry Potter"-Star verkündete die Geburt seiner Tochter Goldie G. Grint im April auf Instagram. Ein Foto zeigte das Baby in einem weißen Body, auf den der Name Goldie gestickt ist. "Ein 10/10 Baby (bisher)", schrieb der Schauspieler unter anderem zu dem Foto. Damit ist der 37-Jährige Vater zweier Töchter.

Sein erstes Kind Wednesday G. Grint mit seiner langjährigen Partnerin, der Schauspielerin Georgia Groome, ist fünf Jahre alt. Rupert Grint hatte seinen Schauspiel-Durchbruch mit seiner Rolle als Ron Weasley in den "Harry Potter"-Filmen. Er war auch etwa im Thriller "Knock at the Cabin" zu sehen. Ed Westwick und Amy Jackson "Gossip Girl"-Star Ed Westwick und seine Frau Amy Jackson begrüßten 2025 einen Jungen. Auf Instagram postete Westwick im März ein Foto des Paares, auf dem Jackson ein Baby auf dem Arm hält. Dazu schrieb der britische Schauspieler: "Welcome to the world, baby boy" ("Willkommen in der Welt, kleiner Bub"), "Words can"t express the wonder" ("Worte können das Wunder nicht ausdrücken") und den Namen Oscar Alexander Westwick.

Schauspielerin Amy Jackson hat bereits einen Sohn aus einer früheren Beziehung. Westwick war im Februar als Gast am Wiener Opernball. Romina Palm und Christian Wolf Model und Influencerin Romina Palm ist im Mai Mutter geworden. "Küken ist geschlüpft", schrieb sie auf Instagram. Dazu veröffentlichte sie Fotos und ein Video aus dem Krankenhausbett mit dem Baby im Arm und ihrem Verlobten, dem Unternehmer Christian Wolf. Das Kind, ein Mädchen namens Hazel, kam am frühen Abend am 24. Mai zur Welt, wie die ehemalige Teilnehmerin von "Germany"s Next Topmodel" auf Instagram schrieb.

Wolf erzählte in seiner Instagram-Story von der Geburt: "Es war wirklich krass" und er sei stolz auf Romina Palm. Das Model hatte die Schwangerschaft im November auf Instagram verkündet. Im April verlobte sich das Paar. Stephanie Stumph und Partner Schauspielerin und Moderatorin Stephanie Stumph ("Der Alte") und ihr Lebensgefährte haben ihr zweites Kind bekommen. Die 41-Jährige brachte im Dresdner Universitätsklinikum einen gesunden Jungen zur Welt. "Wir sind überglücklich", sagte die Zweifach-Mama der dpa im September. Gemeinsam mit ihrem Partner, einem Chirurgen, hat Stumph bereits einen kleinen Sohn.

Im Mai hatte die Schauspielerin angekündigt, nach der Geburt ihres zweiten Kindes nicht kürzertreten zu wollen. "Ich arbeite jetzt bis zum Schluss so weiter, und nach zwei Monaten Mutterschutz fange ich wieder an zu drehen", sagte sie damals der Zeitschrift Gala. Das sei zumindest der Plan. Sie liebe ihren Job, so Stumph, die auch als Moderatorin im Fernsehen oder des Dresdner Semperopernballs bekannt ist. "Und da ich nicht die geborene Mama bin, die jeden Tag nur auf dem Spielplatz abhängen will, würde ich ohne berufliche Aufgaben unglücklich werden." Ihren Lebensgefährten lernte die 41-Jährige 2020 in einer Münchner Klinik kennen. Gina Schumacher und Iain Bethke Im April teilte Gina Schumacher auf Instagram ein Schwarz-Weiß-Foto, worauf man eine Babyhand sieht, die auf der Hand eines Erwachsenen liegt. Darunter hieß es: "Welcome to the world, Millie" (Deutsch: Willkommen auf der Welt, Millie). Der Nachwuchs kam demnach bereits am 29. März zur Welt. "Unsere Herzen sind erfüllter als je zuvor", schrieb die junge Mutter weiter. "Es ist ein unermesslicher Segen für uns, dich in unserem Leben zu haben."

Schon im Dezember hatte die Tochter der Formel-1-Legende Michael Schumacher auf Instagram von ihrer Schwangerschaft berichtet und dabei offenbart, dass sie und ihr Ehemann Iain Bethke eine Tochter erwarten. Im Herbst 2024 hatte Gina Schumacher ihren langjährigen Partner auf Mallorca geheiratet. Gina Schumacher ist Western- und Springreiterin. 2019 wurde sie im Reining Europameisterin. Rihanna und Asap Rocky Rihanna und Asap Rocky waren bereits Eltern von zwei Söhnen, bevor die Sängerin im September zum dritten Mal Mama geworden ist. Der Pop-Superstar postete ein Foto von dem Baby in den sozialen Medien, um die Geburt zu verkünden. Darauf hält sie das rosa gekleidete Neugeborene in ihren Armen. Ein weiteres Foto zeigt kleine Boxhandschuhe aus Stoff, die an rosafarbenen Bändern hängen (zu sehen hier). Cardi B und Stefon Diggs Rap-Superstar Cardi B hat im November ihr viertes Kind bekommen. Es ist das erste gemeinsame Kind für die Sängerin und ihren Freund Stefon Diggs. Aus ihrer früheren Beziehung mit dem Rapper Offset hat sie drei Kinder. Während sie mit ihrem dritten Kind schwanger war, reichte sie die Scheidung von dem Rapper ein, mit dem sie seit 2017 verheiratet war.