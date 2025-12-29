Promihochzeiten 2025: 13 Stars und eine Prinzessin, die heuer "ja" gesagt haben

Musikerin Selena Gomez hat es getan, Moderatorin Katja Burkard auch: Sie gingen im Jahr 2025 den Bund der Ehe ein. Und dabei sind sie in bester Gesellschaft. Doch während die einen pompöse Feste feierten, und ihr Glück mit ihren Fans und Followerinnen teilten, entschieden sich andere für eine private Trauung. So feierten Topstars heuer Hochzeit: Selena Gomez und Benny Blanco Die US-Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez und der Musikproduzent Benny Blanco haben im Herbst geheiratet. Der Disney-Star ("Only Murders in the Building") postete auf Instagram eine Reihe Fotos und Videos der Hochzeit, die Medienberichten zufolge im US-Staat Kalifornien stattgefunden hat. Dazu schrieb sie nur, umrahmt von zwei Herz-Emojis: "9.27.25" - das Datum der Hochzeit.

Ihr Mann Blanco kommentierte: "My wife in real life." (Meine Frau im echten Leben.) Die Fotos zeigen das glückliche Paar in einem Garten mit weißer Villa, wie es sich umarmt, küsst und Händchen hält. Präsentiert wird auch Gomez' weißer Hochzeitsstrauß - die Blumen sehen wie Maiglöckchen aus. Auf einem anderen Foto zeigt sie ihre funkelnden Ringe. Sie trägt ein weißes, schulterfreies Satinkleid, er einen schwarzen Smoking mit weißem Hemd und Fliege. Die Schauspielerin Amy Schumer schrieb dazu: "Atemberaubend." Taylor Swift wollte Blumenmädchen sein Gäste sind auf den Fotos nicht zu sehen. Offiziell war auch über die Gästeliste nichts bekannt. Allerdings hatte Gomez' Freundin, die Popsängerin Taylor Swift, bereits kurz nach der Verlobung von Gomez und Blanco vor knapp einem Jahr mitgeteilt: "Ja, ich werde das Blumenmädchen sein." Auch der britische Superstar Ed Sheeran hatte verraten, eine Hochzeitseinladung erhalten zu haben. Katja Burkard und Hans Mahr RTL-Moderatorin Katja Burkard ("Punkt 12") und ihr langjähriger Partner, der Medienmanager Hans Mahr (76), gaben sich im August in Österreich das Ja-Wort. Auf Instagram teilte die Moderatorin ein Bild von sich in einem weißen Neckholder-Kleid, Arm in Arm mit Mahr. Dazu schrieb sie: "We said YES und sind sehr happy"; auf Deutsch: "Wir haben Ja gesagt und sind sehr glücklich."

Sie seien immer gefragt worden, wann sie endlich heirateten, sagte Burkard der Bild. "Erst haben wir gesagt, wenn das erste Kind in die Schule kommt. Dann, wenn das zweite Kind in die Schule kommt. Dann, wenn das erste Kind in die Fahrschule kommt, wenn das zweite Kind in die Fahrschule kommt." Das sei nun der Fall gewesen. "Und weil uns außerdem nichts mehr auseinanderbringt, haben wir jetzt geheiratet", wurde die Moderatorin von Bild zitiert. Reinhold und Diane Messner Extrembergsteiger Reinhold Messner und seine Frau Diane Messner haben sich heuer ein zweites Mal das Ja-Wort gegeben. Wie der 81-Jährige Ende August auf Instagram seinen Hunderttausenden Followern mitteilte, fand die Zeremonie in Indien statt. "Es war magisch, mystisch. Nur wir beide. Denn zusammen, in der Einsamkeit, sind wir am besten", hielt Messner fest. "Wir genießen die Gesellschaft anderer Menschen. Aber manchmal reduziert sich das Leben auf seine reinste Form: nur wir beide, Seite an Seite, stärker als die Welt um uns herum", verlautete Messner. Auf dem veröffentlichten Foto ist das Paar in weißen Hemden zu sehen, wie es sich liebevoll in die Augen schaut.

Messner lebt mit seiner 45 Jahre alten Frau in Südtirol, wo sich beide heimisch fühlen - ebenso wie in Indien, wie der Bergsteiger weiter schrieb. Da habe sie die "Bescheidenheit und Kultur tief beeindruckt". Die beiden sind seit 2019 ein Paar und hatten nach eineinhalb Jahren Beziehung geheiratet. Mike und Leyla Heiter Zwischen einem Meer aus Blumen haben die Reality-TV-Promis Mike Heiter und Leyla Heiter im August ihre Liebe an der italienischen Amalfiküste besiegelt. "Ich werde dich achten, schützen und in jedem Augenblick unseres Lebens ehren und schätzen", versprach der sichtlich gerührte Mike seiner Partnerin.

Perfektes Wetter blieb dem Paar verwehrt. Immer wieder zogen Regenschauer über die malerische Küste hinweg. Doch die beiden Reality-Stars ließen sich die Laune nicht verderben - und tanzten kurzerhand lachend im Regen. Bereits im Juli hatte das Paar standesamtlich in Heidelberg in Baden-Württemberg geheiratet. Umgeben von Freunden und Familie sagte die Braut vor der Kulisse des Tyrrhenischen Meeres: "Wir hatten so viele Höhen und Tiefen und wir haben alles gemeistert." Humorvoll fügte sie hinzu: "Ich verspreche dir, immer dein Lieblingsessen zu machen und immer genug Mayo im Haus zu haben." Mike Heiter und Leyla, die mit früherem Namen Lahouar hieß, lernten sich im RTL-Dschungelcamp in Australien kennen und verlobten sich im "Promi Big Brother"-Container von Sat.1. Nach dem Ja-Wort sagte Mike, er sei erleichtert. Leyla hingegen klagte über ihr Brautkleid: Das opulente Stück wog nach Bild-Angaben rund 20 Kilogramm. Für die Party am Abend wechselte die Braut in ein zweites Kleid - ein rosa Korsett mit einer riesigen pinkfarbenen Blütenschleppe. Prinzessin Marie Caroline und Leopoldo Maduro Vollmer Unter dem Jubel der Bürger und Bürgerinnen hat Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein geheiratet. Die 29-Jährige gab dem aus Venezuela stammenden Investmentmanager Leopoldo Maduro Vollmer (35) Ende August in der Kathedrale von Vaduz das Ja-Wort, wie das Fürstenhaus berichtete. Die Braut trug ein langes weißes Kleid mit Stickereien und Puffärmeln. Nach der Trauung wurde im Schloss der Fürstenfamilie gefeiert. In diesem Fall sei es ungewöhnlich, dass eine Prinzessin einen Bürgerlichen heirate, meinte die Adels-Expertin des ORF, Lisbeth Bischof. Normalerweise sei es eher umgekehrt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/WALTER BIERI Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein und Leopoldo Maduro Vollmer

Das Schweizer Boulevardblatt Blick bezeichnete die 29-Jährige mit einem Vermögen von acht Milliarden Franken (8,54 Mrd. Euro) als "Europas reichste Prinzessin". Das Fürstenhaus gilt dank seiner Bank sowie dem Besitz von Immobilien und Wäldern als sehr vermögend. Aktuelles Staatsoberhaupt der konstitutionellen Erbmonarchie ist Fürst Hans-Adam II. Das Fürstentum im Herzen der Alpen ist nur 160 Quadratkilometern groß und hat rund 40.000 Einwohner und Einwohnerinnen. Anna Maria Mühe und Lucas Gregorowicz Anna Maria Mühe und ihr Schauspiel-Kollege Lucas Gregorowicz haben auch im August geheiratet. "This is us, wife and husband" (Das sind wir, Ehefrau und Ehemann) postete das Paar auf Instagram. Dazu stellten die beiden Fotos von der Feier, auf denen sie sich verliebt anschauen oder sich innig küssen, dazu spielt "Burning Love" von Elvis Presley. Mühe ist in einem weißen, eleganten Hochzeitskleid zu sehen, Gregorowicz ("Polizeiruf 110") im hellen Anzug mit gepunkteter Krawatte.

Laut Bild war die Hochzeit in Italien. Unter den Gästen waren der Schauspieler Sabin Tambrea, Drehbuchautorin und Regisseurin Anika Decker und Schauspielerin Hannah Herzsprung, die ebenfalls auf Fotos zu sehen war, und der Zeitung zufolge die Braut zur Zeremonie führte. Mühes Vater, der Schauspieler Ulrich Mühe ("Das Leben der Anderen"), war 2007 gestorben, ihre Mutter, die Schauspielerin Jenny Gröllmann, 2006. In den Kommentaren gab es zahlreiche Glückwünsche. Mühe, die eine Tochter aus einer früheren Beziehung hat, und Gregorowicz hatten ihre Beziehung Ende 2023 öffentlich gemacht. Auf die Frage in einem Interview kurz darauf, ob er noch an die Ehe glaube, hatte Gregorowicz geantwortet: "Meine Eltern sind jetzt im 48. Jahr verheiratet, meine Großeltern waren es bis zu ihrem Tod. Natürlich glaube ich daran. An die Ehe und an die Liebe." Gil Ofarim Musiker Gil Ofarim hat im Seeschloss Monrepos im baden-württembergischen Ludwigsburg seine Partnerin geheiratet. Sein Management bestätigte im August die Hochzeit. Zuvor hatte die Bild berichtet. Es ist Ofarims zweite Ehe. Im April hatte Ofarim nach dem Antisemitismus-Skandal sein Comeback auf der Bühne gegeben: In Bochum spielte er ein Clubkonzert vor rund 200 Menschen. Ofarim wohnt nach Angaben seines Managements in Baden-Württemberg. Der Musiker hatte im Oktober 2021 in einem Video Antisemitismus-Vorwürfe gegen ein Leipziger Hotel erhoben. Er hatte erzählt, dass ein Hotelmitarbeiter ihn aufgefordert habe, seine Kette mit Davidstern abzunehmen, damit er einchecken könne. Das Video verbreitete sich stark in den sozialen Netzwerken. Ofarim erstattete später Anzeige, aber auch der Hotelmanager wehrte sich und zeigte seinerseits den Musiker wegen Verleumdung an. Verfahren wurde eingestellt Vor dem Landgericht Leipzig legte Ofarim, Sohn des 2018 gestorbenen 60er-Jahre-Stars Abi Ofarim, schließlich ein Geständnis ab und entschuldigte sich. Das Verfahren wurde eingestellt. Der Musiker musste als Auflage einen Geldbetrag von 10.000 Euro zahlen. Charli XCX und George Daniel Die britische Popsängerin und Songwriterin Charli XCX ("Guess") hat ihren Verlobten George Daniel im Juli geheiratet. Das bestätigte die Musikerin in einem Tiktok-Beitrag, in dem sie in ihrem Hochzeitskleid und mit stilprägender Sonnenbrille posierte. "Wenn George nicht weint, wenn er mich den Gang heruntergehen sieht", schrieb sie dazu. "Zum Glück hat er das getan."

Daniel ist der Drummer der Indie-Band The 1975. Ihre Verlobung hatten die beiden Musiker Ende 2023 verkündet. Wie die Nachrichtenagentur PA berichtete, soll die Hochzeit im Londoner Stadtteil Hackney stattgefunden haben. Charli XCX, die mit bürgerlichem Namen Charlotte Aitchison heißt, hatte im Frühjahr gleich fünf Preise bei den Brit Awards abgeräumt, darunter auch diejenigen als beste Künstlerin und für das Album des Jahres ("Brat"). Im Februar hatte sie außerdem drei Auszeichnungen bei den Grammys eingeheimst. Téa Leoni und Tim Daly Sei mehr als zehn Jahren sind sie zusammen - heuer haben sich die amerikanischen Schauspiel-Kollegen Téa Leoni ("Jurassic Park III") und Tim Daly das Ja-Wort gegeben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Mark Schafer/CBS via Getty Images Téa Leoni und Tim Daly

Das Sprecherteam der Schauspielerin teilte im Sommer laut der US-Zeitschrift People mit, dass das Paar im Familienkreis in New York geheiratet habe. Die beiden hatten sich 2014 am Set der TV-Serie "Madam Secretary" kennengelernt. Darin spielte Leoni die fiktive US-Außenministerin Elizabeth McCord, Daly mimte ihren Ehemann Henry McCord. Die Polit-Serie lief bis 2019. Für Daly, der auch in Serien wie "Wings", "Sopranos“ und "Private Practice" mitspielte, ist es die zweite Ehe, für Leonie die Dritte. Sie war unter anderem mit "Akte X"-Star David Duchovny verheiratet. Aus der 2014 geschiedenen Ehe stammen zwei Kinder. Mel B und Rory McPhee Das frühere Spice Girl Mel B hat im Juli in der Londoner St.-Paul's-Cathedral ihren Verlobten Rory McPhee geheiratet. Die Sängerin, die einst auch als "Scary Spice" bekannt war, trug einen weißen Schleier und ein eng anliegendes, trägerloses Kleid. Ihr Bräutigam kam in schottischer Tracht mit Kilt und Fliege zur Kathedrale. In der zentralen Kirche der City of London hatten sich schon der damalige Prinz Charles und Prinzessin Diana das Ja-Wort gegeben. Laut der Zeitung Daily Mirror ist die Kirche nur einem exklusiven Kreis für Hochzeiten zugänglich. Mel B durfte demnach dort heiraten, weil sie 2022 für ihre Verdienste um wohltätige Zwecke und den Einsatz für schutzbedürftige Frauen in den Most Excellent Order of the British Empire aufgenommen wurde.

Es ist die dritte Hochzeit für Melanie Brown, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt. Gefeiert wurde dem Daily Mirror zufolge in einem Restaurant in Londons höchstem Wolkenkratzer, The Shard. Jeff Bezos und Lauren Sánchez Amazon-Gründer Jeff Bezos, einer der reichsten Männer der Welt, und die ehemalige TV-Moderatorin Lauren Sánchez haben im Juni "ja" gesagt. Die Braut postete auf ihrem Instagram-Konto ein Foto von der Hochzeitsparty auf der Insel San Giorgio in Venedig. Dazu schrieb sie das Datum 06/27/2025 mit einem Herz. Ihren Namen änderte sie in Lauren Sánchez Bezos. Auf dem Foto ist das strahlende Paar in einem Garten inmitten seiner etwa 200 Gäste zu sehen, darunter viel Prominenz. Der US-Milliardär trägt einen schwarzen Smoking mit Fliege, die Ex-Journalistin ein enges weißes Brautkleid mit Schleier.

Das Fest fand strikt abgeschirmt von der Öffentlichkeit auf der Insel San Giorgio statt, die direkt gegenüber vom Markusplatz liegt. Dabei war viel Prominenz aus Showbusiness und Geschäftswelt: Kim Kardashian, Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom und viele andere. Das britische Boulevardblatt Daily Mail berichtete allerdings, dass das Paar bereits einige Wochen zuvor geheiratet habe - insgeheim in den USA. Mit einem geschätzten Vermögen von 220 Milliarden US-Dollar gehört der Gründer des Online-Handelsriesen Amazon zu den reichsten Männern der Welt. Für beide ist es die zweite Hochzeit. Aus früheren Beziehungen haben sie sieben Kinder. Die Kosten der Feiern wurden auf mindestens zehn Millionen Euro geschätzt. Dagegen gibt es Proteste. Kritiker werfen Bezos vor, seinen Reichtum zur Schau zu stellen. Patrick Schwarzenegger und Abby Champion "The White Lotus"-Star Patrick Schwarzenegger hat 2025 seine langjährige Partnerin Abby Champion geheiratet. Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte der Schauspieler im September eine Reihe an Hochzeitsfotos. Zu den Bildern und zwei weißen Herz-Emojis schrieb der Bräutigam: "The Schwarzeneggers." Zahlreiche Personen übermittelten Glückwünsche. Auf einem der Fotos ist das Paar bei der Trauung zu sehen, auf einem anderen küssen sich Schwarzenegger und Champion, die als Model tätig ist. Die Braut trug ein elegantes schmal geschnittenes Kleid mit einem voluminösen langen Rockteil und kombinierte dazu einen feinen Schleier und Handschuhe.

Zuvor hatte die britische Boulevardzeitung Daily Mail geschrieben, dass die Feier im exklusiven Country Club Gozzer Ranch in Coeur D'Alene im US-Bundesstaat Idaho stattgefunden habe. Der Schauspieler und das Model hatten sich Ende 2023 verlobt. "Für immer und ewig", schrieb Schwarzenegger damals auf Instagram.