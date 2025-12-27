Für Fans von Taylor Swift war es DIE Nachricht des Jahres: Ihr Idol hat sich verlobt - und das Internet fieberte mit. Seit einem gemeinsamen Instagram-Posting im August mit der Bekanntgabe der bevorstehenden Hochzeit mit Footballer Travis Kelce läuft das große Rätselraten: Wann wird geheiratet, wo, in welchem Kleid, und wer wird alles dabei sein? Fest steht, dass es für das seit zweieinhalb Jahren bestehende Paar in beiden Fällen die erste öffentliche Verlobung ist. "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten", schrieben die beiden Stars am 26. August in einem gemeinsamen Instagram-Post. In einer Reihe von Fotos ist Kelce darin in einem romantisch mit Blumen geschmückten Garten zu sehen, wie er vor Swift kniet. Ein anderes Foto zeigt einen Ring mit einem großen Diamanten.

Die gegenwärtig wohl erfolgreichste Sängerin der Welt und der Star-Tight-End und Super-Bowl-Sieger der Kansas City Chiefs bestätigten damit, worauf viele Fans weltweit seit langem gehofft hatten. Ed Kelce, Travis Kelces Vater, verriet wenig später in einem TV-Interview Details des Heiratsantrages: Demnach war es ein Garten in der Stadt Lee"s Summit im US-Bundesstaat Missouri, wo Kelce um die Hand von Pop-Superstar Swift anhielt. Für welche Promis sonst noch schon bald die Hochzeitsglocken läuten könnten: Finneas O"Connell und Claudia Sulewski Der Musiker Finneas O"Connell, Bruder von Popstar Billie Eilish, hat sich verlobt. Auf Instagram teilten der 28-Jährige und seine Partnerin Fotos und ein Video, in dem er auf einer Wiese vor ihr in die Knie geht, später trägt er sie zur Kamera und sie hält lachend einen funkelnden Ring ins Bild. "Für immer und ewig", steht neben dem Clip. Dem gemeinsamen Post zufolge machte der mehrfache Grammy- und Oscar-Gewinner seiner Freundin Claudia Sulewski den Antrag am 22. September. In den Kommentaren erhält das Paar zahlreiche Glückwünsche.

Laut dem Branchenmagazin People lernten sich O"Connell und Sulewski 2018 über eine Dating-App kennen. Sulewski führte bei mehreren Musikvideos von O"Connell Regie und ist in Videos auch an seiner Seite zu sehen. Im Clip für seinen Song "Mona Lisa, Mona Lisa" von 2022 kuscheln beide in einem Bett in Paris. O"Connell schreibt seit vielen Jahren gemeinsam mit seiner Superstar-Schwester Billie Eilish deren Hits und ist auch ihr Produzent. Gemeinsam wurden die Geschwister schon mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Daneben macht O"Connell aber auch als Solo-Künstler Musik. Zsolt Sándor Cseke und Partnerin Anna-Lena Der "Let"s Dance"-Tänzer Zsolt Sándor Cseke veröffentlichte Anfang September gemeinsam mit seiner Verlobten Anna-Lena auf Instagram ein Video von seinem Antrag. "Sie dachte, wir machen nur Urlaubsfotos… aber am Ende hat sie JA gesagt", schrieb er dazu. In dem Video posiert das Paar am Strand für Fotos vor der Kamera. Der Tänzer geht vor ihr auf die Knie und hält ihr eine Schachtel mit einem Ring hin, man sieht Anna-Lena nicken und die beiden küssen sich.

In ihrer Instagram-Story zeigte die Verlobte ein Foto des Rings und schrieb dazu: "Ich habe ja zu der Liebe meines Lebens gesagt." Unter dem Video sammelten sich zahlreiche Glückwünsche für das Paar, auch von anderen Tänzerinnen und Tänzern. Motsi Mabuse, die bei "Let"s Dance" in der Jury sitzt, schrieb: "Möge eure Liebe euch durch alle Höhen und Tiefen tragen und euch jeden Tag ein Lächeln schenken." Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez Auch Portugals Fußballstar Cristiano Ronaldo und seine Partnerin Georgina Rodriguez haben sich verlobt. "Ja, ich will. In diesem und in all meinen Leben", schrieb Rodriguez im August auf Instagram zu einem Bild, auf dem ein silberner Ring an ihrem Ringfinger zu sehen ist. Die beiden sind seit Ende 2016 ein Paar.

Mit seiner Lebensgefährtin hat der 40-Jährige zwei Töchter: Alana Martina und Bella Esmeralda. Die Zwillinge Eva und Mateo sowie sein ältester Sohn, Cristiano Jr., stammen nicht aus der Beziehung des Offensivspielers mit Rodriguez. Seine fußballerische Zukunft hatte Ronaldo Ende Juni geklärt, als er seinen Vertrag bei Al-Nassr FC in Saudi-Arabien um weitere zwei Jahre bis 2027 verlängerte. Dua Lipa und Callum Turner Popsängerin Dua Lipa hat ihre Verlobung mit dem Schauspieler Callum Turner im Juni bestätigt. "Ja, wir sind verlobt", sagte die Sängerin ("Don"t Start Now", "Break My Heart", "Houdini") der britischen Vogue zufolge. "Es ist sehr aufregend." Monate zuvor gab es bereits Gerüchte, weil die britisch-albanische Sängerin auf einem Foto mit einem Ring zu sehen war. Ihr Partner habe den Ring für sie machen lassen und vorher ihre besten Freunde und ihre Schwester um Rat gebeten, sagte Lipa der Vogue. "Ich bin besessen davon."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/ANGELA WEISS Dua Lipa und Callum Turner

Der Ring passe genau zu ihr. "Es ist schön, dass dich die Person, mit der du den Rest deines Lebens verbringen wirst, so gut kennt." Sie sei "nie jemand, der wirklich über eine Hochzeit nachgedacht oder davon geträumt" habe, "welche Braut ich sein würde". Dua Lipa hat bereits mehrere Grammys und Brit Awards gewonnen. Simu Liu und Allison Hsu Marvel-Star Simu Liu und seine Partnerin Allison Hsu wollen auch heiraten. "Von Wochenenden in Paris, Tagesausflügen nach Palm Springs, langen Nächten am Set, Nachmittagen auf der Couch und allem dazwischen, ich wähle dich für immer und ewig", schrieb Liu im Mai auf Instagram neben ein gemeinsames Foto. Auf dem Bild hebt er seine Partnerin auf einem mit Blumen und Kerzen dekorierten Balkon in die Höhe und küsst sie, an ihrem Finger ist ein großer Diamantring zu sehen. "Ich liebe dich, mein Verlobter!", schrieb Hsu unter Lius Post.

In einem weiteren Beitrag teilte das Paar viele gemeinsame Bilder aus Paris, darunter ein romantisches Bild vor dem Eiffelturm. Das Paar erhielt zahlreiche Glückwünsche. Auch Stars wie Florence Pugh, Rachel Zegler und John Legend gratulierten den beiden. Dem US-Magazin People zufolge sind Liu und Hsu seit Ende 2022 liiert. Liu spielte 2021 in dem Marvel-Film "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" die Hauptrolle.

Donald Trump, jr. und Bettina Anderson Donald Trump Jr., der älteste Sohn des US-Präsidenten, hat sich im Dezember dieses Jahres erneut verlobt. Dies verkündete sein Vater auf einer Feier des Weißen Hauses am 15. Dezember nach Angaben von Anwesenden. Seine Verlobte ist Bettina Anderson. Diese wurde nach Angaben des People-Magazins 1986 geboren und ist eine Größe in der High Society in Palm Beach im US-Staat Florida.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Kevin Lamarque