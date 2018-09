Romy Schneider: Ein bewegtes Leben in Bildern

Krisen und Verluste

So groß ihr künstlerischer Ruhm auch war, so groß waren auch ihre privaten Krisen. Ihre Ehe mit Regisseur und Schauspieler Harry Meyen zerbrach ebenso wie die mit dem jüngeren Sekretär Daniel Biasini. Der schwerste Schicksalsschlag war aber der Unfalltod ihres nur 14-jährigen Sohns David im Jahr 1981. Diesen Verlust hat sie wohl nie mehr verkraftet. Romy Schneider starb am 29. Mai 1982 mit nur 44 Jahren an Herzversagen oder wie Fans und Familie es so passend nannten "an gebrochenem Herzen". Obwohl Romy mit ihren Filmen ein Vermögen verdient hatte, stand sie am Ende ihres Lebens vor einem Schuldenberg.

Ihr letzter Film ("Die Spaziergängerin von Sans-Souci") erschien nur wenige Wochen vor ihrem Tod, 2008 wurde ihr beim César posthum der Ehrenpreis verliehen.