Klatsch und Tratsch von der ROMY-Gala 2025

Es ist wieder soweit: Die KURIER ROMY, Österreichs beliebtester Film- und Fernsehpreis, wird wieder verliehen. Diesmal findet das glamouröse Event in Kitzbühel statt – und zwar auf Schloss Kaps, eingebettet in das Winter-Opening der Alpenstadt und im Rahmen des Filmfestivals Kitzbühel.
Die KURIER ROMY-Verleihung verspricht nicht nur ein außergewöhnliches Fest, sondern auch, wie Co-Moderator Hans Sigl ankündigt, ein "brutales Gschnas" zu werden. Neben Sigl wird TV-Liebling Mirjam Weichselbraun durch den Abend führen.
Die Liste der Nominierten und Gäste liest sich auch dieses Jahr wie das Who is Who der heimischen – und deutschen – Prominenz, die Abendroben machen denen des Opernballs Konkurrenz. Fünfhundert Gäste werden heute Abend erwartet.
Wir zeigen Ihnen die besten Fotos des Abends. Ab 21:20 Uhr wird die Gala auf ORF 2 live ausgestrahlt.
Markus Reisner mit Begleitung. Der Militärexperte wurde für den österreichischen Film- und Fernsehpreis ROMY 2025 in der Kategorie "TV-Analyse" nominiert.
Kabarettist und Influencer Paulus Bohl, bekannt aus "Dancing Stars", mit einem gelben Pfannenwender als Accessoire auf dem roten Teppich.
Der Pfannwender diente als Mikrophon - hier Silvia Schneider im Interview.
Back-Baron Kurt Mann mit seiner Partnerin Renata. Die Beziehung der beiden wurde im Sommer kurz nach Manns Scheidung von seiner Ex-Frau Joanna offiziell bekannt.
Der österreichische Kabarettist und Autor Gerald Fleischhacker (zu sehen mit seiner Frau Tina Holzer) schwärmte im KURIER-Interview: "Kitzbühel zeigt sich von seiner schönsten Seite."
Auch Schauspielerin Brigitte Kren, nominiert in der Kategorie "Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming", zeigte sich von der Alpenstadt begeistert: "Kitzbühel finde ich toll. Die Kitzbüheler behandeln uns Kasperl fürstlich." Über ihre Nominierung sei sie "sehr glücklich". "Ich freue mich über alles, egal, was kommt", sagte sie dem KURIER.
Die Schauspieler Philipp Hochmair und Deleila Piasko (nominiert in der Kategorie KURIER Publikumshit für "Jedermann Salzburger Festspiele") am Roten Teppich vor Beginn der Preisverleihung bei der Kurier Romy-Gala.
