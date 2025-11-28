Stars

Klatsch und Tratsch von der ROMY-Gala 2025

Silvia Schneider und Paulus Bohl
Die Verleihung der "KURIER ROMY 2025" findet erstmals in Kitzbühel auf Schloss Kaps statt.
28.11.25, 18:31
Es ist wieder soweit: Die KURIER ROMY, Österreichs beliebtester Film- und Fernsehpreis, wird wieder verliehen. Diesmal findet das glamouröse Event in Kitzbühel statt – und zwar auf Schloss Kaps, eingebettet in das Winter-Opening der Alpenstadt und im Rahmen des Filmfestivals Kitzbühel.

Die KURIER ROMY-Verleihung verspricht nicht nur ein außergewöhnliches Fest, sondern auch, wie Co-Moderator Hans Sigl ankündigt, ein "brutales Gschnas" zu werden. Neben Sigl wird TV-Liebling Mirjam Weichselbraun durch den Abend führen.

Die Liste der Nominierten und Gäste liest sich auch dieses Jahr wie das Who is Who der heimischen – und deutschen – Prominenz, die Abendroben machen denen des Opernballs Konkurrenz. Fünfhundert Gäste werden heute Abend erwartet.

Wir zeigen Ihnen die besten Fotos des Abends. Ab 21:20 Uhr wird die Gala auf ORF 2 live ausgestrahlt.

Markus Reisner

Romy Gala 2025

Markus Reisner mit Begleitung. Der Militärexperte wurde für den österreichischen Film- und Fernsehpreis ROMY 2025 in der Kategorie "TV-Analyse" nominiert.

Paulus Bohl mit lockigem Haar und Smoking hält einen gelben Gegenstand auf einem roten Teppich.

Romy Gala 2025

Kabarettist und Influencer Paulus Bohl, bekannt aus "Dancing Stars", mit einem gelben Pfannenwender als Accessoire auf dem roten Teppich.

Silvia Schneider und Paulus Bohl

Romy Gala 2025

Der Pfannwender diente als Mikrophon - hier Silvia Schneider im Interview. 

Kurt Mann mit seiner Partnerin Renata

Romy Gala 2025

Back-Baron Kurt Mann mit seiner Partnerin Renata. Die Beziehung der beiden wurde im Sommer kurz nach Manns Scheidung von seiner Ex-Frau Joanna offiziell bekannt.

Romy Gala 2025

Der österreichische Kabarettist und Autor Gerald Fleischhacker (zu sehen mit seiner Frau Tina Holzer) schwärmte im KURIER-Interview: "Kitzbühel zeigt sich von seiner schönsten Seite."

Brigitte Kren

Romy Gala 2025

Auch Schauspielerin Brigitte Kren, nominiert in der Kategorie "Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming", zeigte sich  von der Alpenstadt begeistert: "Kitzbühel finde ich toll. Die Kitzbüheler behandeln uns Kasperl fürstlich." Über ihre Nominierung sei sie "sehr glücklich". "Ich freue mich über alles, egal, was kommt", sagte sie dem KURIER.

Romy Gala 2025

Die Schauspieler Philipp Hochmair und Deleila Piasko (nominiert in der Kategorie KURIER Publikumshit für "Jedermann Salzburger Festspiele") am Roten Teppich vor Beginn der Preisverleihung bei der Kurier Romy-Gala.

