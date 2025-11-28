Klatsch und Tratsch von der ROMY-Gala 2025

Es ist wieder soweit: Die KURIER ROMY, Österreichs beliebtester Film- und Fernsehpreis, wird wieder verliehen. Diesmal findet das glamouröse Event in Kitzbühel statt – und zwar auf Schloss Kaps, eingebettet in das Winter-Opening der Alpenstadt und im Rahmen des Filmfestivals Kitzbühel.

Die KURIER ROMY-Verleihung verspricht nicht nur ein außergewöhnliches Fest, sondern auch, wie Co-Moderator Hans Sigl ankündigt, ein "brutales Gschnas" zu werden. Neben Sigl wird TV-Liebling Mirjam Weichselbraun durch den Abend führen.

Die Liste der Nominierten und Gäste liest sich auch dieses Jahr wie das Who is Who der heimischen – und deutschen – Prominenz, die Abendroben machen denen des Opernballs Konkurrenz. Fünfhundert Gäste werden heute Abend erwartet.

Wir zeigen Ihnen die besten Fotos des Abends. Ab 21:20 Uhr wird die Gala auf ORF 2 live ausgestrahlt.