Deleila Piasko in einem schwarzen Kleid von Vivienne Westwood
Eleganz auf dem roten Teppich: Die besten ROMY Roben

Zum ersten Mal geht die ROMY Gala in Kitzbühel in Schloss Kaps über die Bühne - mit Stars wie Veronica Ferres und Silvia Schneider.

28.11.25

Silvia Schneider als goldene Amazone mit Extensions-Haarmähne. Das Kleid ist erneut ein gelungener Eigenentwurf der Moderatorin und Designerin.
 

©APA/BARBARA GINDL

Schwarz und Gold: Das ist das Modemotto des Galaabends in Kitzbühel bei der diesjährigen ROMY. Auffällig: die vielen eleganten Roben, auf Skandalkleider oder nackte Tatsachen verzichteten die Gäste. 

Juergen Christian Hoerl stattete neben den ROMY-Hostessen auch Nominierte aus. Entwürfe von Modemachern wie Michel Mayer, Eva Poleschinski, Maurizio Giambra, Thang de Hoo oder Atıl Kutoğlu sind ebenfalls zu bewundern.

Die schönsten Kleider der ROMY-Gala 2025

Sie verabschiedet sich als Buhlschaft beim Salzburger "Jedermann": Deleila Piasko in einem schwarzen Klassiker mit Plateau-Schuhen mit Stickerei. Alles von Vivienne Westwood, das Lieblingslabel von Piasko.

©kurier/Martina Berger
Wie angegossen: Rotes Spitzenkleid von Eva Poleschinski für Teresa Vogl

©kurier/Martina Berger
Die ehemalige Skirennläuferin Lizz Görgl glänzte ebenfalls in Rot. Für das Outfit verantwortlich: Michael Eberl.

©Neumayr Franz
Caroline Frank in einem weißen Hosenanzug von Maison Margiela.

©kurier/Martina Berger
Brigitte Kren

Brigitte Kren in einem Entwurf ihrer Schwiegertochter, der gebürtigen Texanerin Kirsten Hiller-Kren.

©kurier/Martina Berger
Kunstexpertin Agnes Husslein - wie immer mit prächtigem Schmuck - mit ihrem Mann Peter Husslein.

©Neumayr Franz
Pia Hierzegger cool und elegant zugleich im smoking-ähnlichen Zweiteiler mit Bindeelement.

©kurier/Martina Berger
Patricia Aulitzky im Pailettenlook von Michel Mayer.

©Neumayr Franz
Sandra Maischberger hatte die Qual der Wahl zwischen Pailettenhosen oder einem Kleid. Es wurde die mitternachtsblaue Robe. 

©Neumayr Franz

Christina Michlits

