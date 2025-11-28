Eleganz auf dem roten Teppich: Die besten ROMY Roben
Zum ersten Mal geht die ROMY Gala in Kitzbühel in Schloss Kaps über die Bühne - mit Stars wie Veronica Ferres und Silvia Schneider.
Schwarz und Gold: Das ist das Modemotto des Galaabends in Kitzbühel bei der diesjährigen ROMY. Auffällig: die vielen eleganten Roben, auf Skandalkleider oder nackte Tatsachen verzichteten die Gäste.
Juergen Christian Hoerl stattete neben den ROMY-Hostessen auch Nominierte aus. Entwürfe von Modemachern wie Michel Mayer, Eva Poleschinski, Maurizio Giambra, Thang de Hoo oder Atıl Kutoğlu sind ebenfalls zu bewundern.
