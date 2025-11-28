Eleganz auf dem roten Teppich: Die besten ROMY Roben

Silvia Schneider als goldene Amazone mit Extensions-Haarmähne. Das Kleid ist erneut ein gelungener Eigenentwurf der Moderatorin und Designerin.

Schwarz und Gold: Das ist das Modemotto des Galaabends in Kitzbühel bei der diesjährigen ROMY. Auffällig: die vielen eleganten Roben, auf Skandalkleider oder nackte Tatsachen verzichteten die Gäste.

Juergen Christian Hoerl stattete neben den ROMY-Hostessen auch Nominierte aus. Entwürfe von Modemachern wie Michel Mayer, Eva Poleschinski, Maurizio Giambra, Thang de Hoo oder Atıl Kutoğlu sind ebenfalls zu bewundern.

Die schönsten Kleider der ROMY-Gala 2025