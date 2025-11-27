Best Dressed: Ein Rückblick auf die schönsten Roben der ROMY

So viele tolle Kleider, so wenig Platz. Und ein Wermutstropfen: in den ersten Jahren der ROMY Verleihung wurden fast keine Modefotos auf dem roten Teppich geschossen, die adäquat zeigen, wie spektakulär etwa Arabella Kiesbauer 2003 in einem eisblauen Kleid mit Wasserfallausschnitt aussah. Dafür gab es umso mehr Blitzlichtgewitter in den vergangenen 15 Jahren der Gala.