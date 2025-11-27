Romy 2014 Red Carpet und Cocktailempfang
Best Dressed: Ein Rückblick auf die schönsten Roben der ROMY

Ein Rückblick auf die vielen eleganten, stilvollen und spektakulären Red-Carpet-Momente der vergangenen Jahre.

von Christina Michlits

27.11.25

So viele tolle Kleider, so wenig Platz. Und ein Wermutstropfen: in den ersten Jahren der ROMY Verleihung wurden  fast keine  Modefotos auf dem roten Teppich geschossen, die adäquat zeigen, wie spektakulär etwa Arabella Kiesbauer 2003 in einem eisblauen Kleid mit Wasserfallausschnitt aussah. Dafür gab es umso mehr Blitzlichtgewitter  in den vergangenen 15 Jahren  der Gala.

Romy 2014 Red Carpet und Cocktailempfang

Best Dressed: Helene Fischer 2014 in Hausach Couture

Wir hatten die Qual der Wahl, sich für einige legendäre Outfits der Gäste zu entscheiden. Ein Rückblick, der auch zeigt,  dass  Make-up heute  dezenter eingesetzt wird als früher und  Hosenanzüge großen Roben in Sachen Eleganz Konkurrenz machen können.

Hilde Dalik 2022 in Vauthier

Romy Gala 2012 - Red Carpet

Uschi Glas 2012 stilvoll in Pink 
 

Barbara Meier 2023 in Poleschinski 

Kristina Sprenger 2018 in Mascara L.

Romy 2017, Romy Gala 2017 - Red Carpet

Nadja Bernhard 2017

Julia Furdea 2023

Silvia Schneider 2021

Romy 2017, Romy Gala 2017 - Red Carpet

Franziska Weisz 2017 

Romy 2013 - Red Carpet

Christine Baranski 2012

Romy 2015

Mirjam Weichselbraun 2015

Romy Gala 2012 - Red Carpet

Christine Baranski 2012

Verena Altenberger 2023

Sylvia Saringer 2023

Romy Gala 2012 - Die Verleihung

Barbara Schöneberger 2012

Romy Gala 2012 - Red Carpet

Ursula Strauss 2012

Romy Gala 2012 - Red Carpet

Nora von Waldstätten 2012

Romy Gala 2012 - Red Carpet

Adele Neubauer 2012

Désirée Nosbusch 2023

Romy 2013 - Red Carpet

Lilian Klebow 2013

(kurier.at, mich)  |  Stand:
