Best Dressed: Ein Rückblick auf die schönsten Roben der ROMY
Ein Rückblick auf die vielen eleganten, stilvollen und spektakulären Red-Carpet-Momente der vergangenen Jahre.
So viele tolle Kleider, so wenig Platz. Und ein Wermutstropfen: in den ersten Jahren der ROMY Verleihung wurden fast keine Modefotos auf dem roten Teppich geschossen, die adäquat zeigen, wie spektakulär etwa Arabella Kiesbauer 2003 in einem eisblauen Kleid mit Wasserfallausschnitt aussah. Dafür gab es umso mehr Blitzlichtgewitter in den vergangenen 15 Jahren der Gala.
Wir hatten die Qual der Wahl, sich für einige legendäre Outfits der Gäste zu entscheiden. Ein Rückblick, der auch zeigt, dass Make-up heute dezenter eingesetzt wird als früher und Hosenanzüge großen Roben in Sachen Eleganz Konkurrenz machen können.
Hilde Dalik 2022 in Vauthier©Kurier/Franz Gruber
Uschi Glas 2012 stilvoll in Pink
Barbara Meier 2023 in Poleschinski©Kurier/Philipp Hutter
Kristina Sprenger 2018 in Mascara L.©Eckharter Rainer
Nadja Bernhard 2017©RGE-Press/Eckharter/Eckharter Rainer
Julia Furdea 2023©Kurier/Philipp Hutter
Silvia Schneider 2021©Kurier/Gilbert Novy
Franziska Weisz 2017©RGE-Press/Eckharter/Eckharter Rainer
Christine Baranski 2012©RGE-Press/Eckharter/Eckharter Rainer
Mirjam Weichselbraun 2015©RGE-Press/Eckharter/Eckharter Rainer
Christine Baranski 2012©RGE-Press/Eckharter/Eckharter Rainer
Verena Altenberger 2023©Kurier/Jeff Mangione
Sylvia Saringer 2023©Kurier/Jeff Mangione
Barbara Schöneberger 2012©RGE-Press/Eckharter/Eckharter Rainer
Ursula Strauss 2012©RGE-Press/Eckharter/Eckharter Rainer
Nora von Waldstätten 2012©RGE-Press/Eckharter/Eckharter Rainer
Adele Neubauer 2012©RGE-Press/Eckharter/Eckharter Rainer
Désirée Nosbusch 2023©Kurier/Philipp Hutter
Lilian Klebow 2013©RGE-Press/Eckharter/Eckharter Rainer
