Die KURIER ROMY 2025 wird heuer am Freitag, dem 28. November 2025, im Rahmen des Filmfestivals in Kitzbühel verliehen. Nach einer einjährigen Pause kehrt die Gala zurück und wird erstmals an diesem neuen Schauplatz ausgetragen. Dort kann man sie live im TV mitverfolgen.

Wo kann man die ROMY 2025 sehen? Die Gala wird am 28. November 2025 live im ORF übertragen: Ab 21:20 Uhr wird die ROMY-Verleihung auf ORF 2 ausgestrahlt,

die KURIER ROMY ist parallel dazu auch auf ORF ON verfügbar.

Online abrufbar auf ORF ON Nach der Ausstrahlung wird die komplette ROMY-Gala auf ORF ON verfügbar sein. Dort können Interessierte die Veranstaltung jederzeit nachholen und in Ruhe ansehen. Die Sendung wird bis zu 30 Tage online abrufbar sein.

Zeitplan der ROMY 2025 15. September 2025 : Bekanntgabe der Nominierungen.

: Bekanntgabe der Nominierungen. 15. September bis 13. Oktober 2025 : Öffentliches Voting.

: Öffentliches Voting. 28. November 2025: Gala-Nacht mit der feierlichen Preisverleihung