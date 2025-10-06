Österreichs renommierter Film- und Fernsehpreis, die KURIER ROMY, ist zurück. Im Jahr 2025 erwartet uns aber eine Neuauflage mit frischen Akzenten und einem neuen Austragungsort. Hier erfahren Sie, wie der Weg von der Nominierung bis zur Gala aussieht – alle Infos im Überblick.

Zeitplan der KURIER ROMY 2025 Nominierungen bekanntgegeben : 15. September 2025

: 15. September 2025 Öffentliches Voting : 15. September bis 13. Oktober 2025

: 15. September bis 13. Oktober 2025 Gala-Nacht : Freitag, 28. November 2025

: Freitag, 28. November 2025 Übertragung: Live im ORF

KURIER ROMY 2025: Das Voting Vom 15. September bis 13. Oktober 2025 können Fans ihre Favoriten wählen. Das Publikumsvoting erfolgt über diese Website. Teilnehmer können ihre Stimme nur einmal pro Kategorie während des gesamten Abstimmungszeitraums abgeben. Die Kandidaten und Kandidatinnen mit den meisten Stimmen in jeder Kategorie ziehen in die finale Entscheidung der Gala ein.

KURIER ROMY Gala-Nacht in Kitzbühel Am 28. November 2025 findet dann die feierliche Preisverleihung im Rahmen des Filmfestivals Kitzbühel statt. Erstmals wird die Veranstaltung dort ausgetragen, was für zusätzliche Spannung sorgt. Moderiert wird die Gala von den Publikumslieblingen Mirjam Weichselbraun und Hans Sigl. Rund 500 Gäste aus Film, Fernsehen und Medien werden erwartet.