Alles neu: So läuft die KURIER ROMY 2025 im Detail ab
Österreichs renommierter Film- und Fernsehpreis, die KURIER ROMY, ist zurück. Im Jahr 2025 erwartet uns aber eine Neuauflage mit frischen Akzenten und einem neuen Austragungsort. Hier erfahren Sie, wie der Weg von der Nominierung bis zur Gala aussieht – alle Infos im Überblick.
- Nominierungen bekanntgegeben: 15. September 2025
- Öffentliches Voting: 15. September bis 13. Oktober 2025
- Gala-Nacht: Freitag, 28. November 2025
- Übertragung: Live im ORF
KURIER ROMY 2025: Das Voting
Vom 15. September bis 13. Oktober 2025 können Fans ihre Favoriten wählen. Das Publikumsvoting erfolgt über diese Website. Teilnehmer können ihre Stimme nur einmal pro Kategorie während des gesamten Abstimmungszeitraums abgeben. Die Kandidaten und Kandidatinnen mit den meisten Stimmen in jeder Kategorie ziehen in die finale Entscheidung der Gala ein.
KURIER ROMY Gala-Nacht in Kitzbühel
Am 28. November 2025 findet dann die feierliche Preisverleihung im Rahmen des Filmfestivals Kitzbühel statt. Erstmals wird die Veranstaltung dort ausgetragen, was für zusätzliche Spannung sorgt. Moderiert wird die Gala von den Publikumslieblingen Mirjam Weichselbraun und Hans Sigl. Rund 500 Gäste aus Film, Fernsehen und Medien werden erwartet.
Übertragung und Reichweite
Die KURIER ROMY 2025 wird live im ORF übertragen. In den vergangenen Jahren verfolgten über 500.000 Zuschauer die Gala. Ab 21:20 Uhr wird die Verleihung auf ORF 2 ausgestrahlt, und ist parallel dazu auch auf ORF ON verfügbar sein.
