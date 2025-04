KURIER ROMY 2025: Publikumslieblinge Weichselbraun und Sigl moderieren die Gala

Österreichs prestigeträchtigster Film- und Fernsehpreis, die KURIER ROMY, meldet sich heuer mit vielen Neuerungen zurück. Nach einer kurzen Pause im

vergangenen Jahr präsentiert sich die ROMY 2025 in einem frischen, modernen Gewand und an einer neuen, spannenden Location: Die KURIER ROMY 2025

wird erstmals in Kitzbühel über die Bühne gehen.