Roman Gottschalk über berühmten Vater Thomas und seine eigene Karriere

Sein Papa sei diesen Bitten nachgekommen. "Mein Vater ist halt so einer, der immer zugänglich sein wollte. So kannten die Leute in ja aus dem Fernsehen. Und so wollte er eben einfach auch in der Realität sein. Das aber habe ich erst später verstanden."

Roman Gottschalk lebt in Kalifornien und ist seit kurzem als Moderator und Reporter der Youtube-Sendung "Golf mit Gottschalk" zu sehen. In der ersten Folge trat er zusammen mit seinem Vater auf: