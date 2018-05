Abramowitsch wird Israeli: Das ungewöhnliche Leben des Oligarchen

Fußball & Promi-Freunde

Mit seinen Millionen will Abramowitsch etwas bewirken - und sei es nur am Fußballfeld. Ständig buhlt er um Anerkennung. Schon 2003 kauft er den maroden Fußballverein Chelsea und buttert noch einmal eine Milliarde in den Club um ihn wieder auf Vordermann zu bringen. Der Verein ist heute sein ganzer stolz.

In seiner Freizeit lädt er Promi-Freunde wie Madonna, Bono oder Rihanna auf seine Schiffchen und macht mit ihnen Urlaub. Öffentlich lässt sich der Russe sich aber nicht mit ihnen blicken.

Auch die legendären Silvesterpartys von Abramowitschs sind heiß begehrt. In St. Barths gibt er jährlich einige Millionen für die Sause aus - 2014 feierten Leonardo DiCaprio und Rihanna mit.

Sogar Expräsident Dmitri Medwedew urlaubt gerne in seiner Villen.