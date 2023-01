Rod Stuart trauert um seine Brüder

Innerhalb von wenigen Monaten hat Musikstar Rod Stuart seine Brüder Bob und Don verloren. "Ich habe heute Abschied von meinem Bruder Bob genommen, dessen Sarg in eine Rangers-Flagge (Anmerkung: schottischer Fußballverein) gehüllt war (er war ein lebenslanger Fan der Glasglow Rangers)", schrieb Stewart am Freitag zu einem Foto des Verstorbenen auf Instagram. "Wir haben unsere gemeinsamen Spieltage in Schottland geliebt." Damnach starb Bob bereits am 29. November. Die Trauerfeier fand in der Islington Burial-Kapelle in London statt.