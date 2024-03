Rod Stewart schießt gegen Meghan: "Wenn ich Harry wäre, würde ich eine neue Frau finden"

Im Interview mit der Bildzeitung wurde er jetzt gefragt, ob er einen Tag mit einem Mitglied der Royals tauschen würde. "Ich hätte vermutlich nichts dagegen, mal für einen Tag lang Harry zu sein. Ich würde dann allerdings eine neue Frau finden. Er ist in den Fängen einer amerikanischen Frau. Das ist mir auch ein paarmal passiert ... (lacht)", konnte er sich eine Spitze gegen Meghan nicht verkneifen.

Von den anderen sei er aber begeistert. "Ich bin ein sehr großer Royalist. Ich liebe die königliche Familie. Ich verstehe natürlich, dass sich junge Leute heutzutage fragen, warum wir solch ein Königshaus benötigen. In Zeiten, in denen es viele Kinder schwer haben und in vielen Familien nicht genug Essen auf den Tisch kommt."