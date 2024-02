Rod Stewart verkauft Rechte an Songs - um fast 100 Millionen Dollar

Mit dem britischen Sänger Rod Stewart hat ein weiterer Künstler die Rechte an seinen Hits für ein Vermögen verkauft. Wie das „Wall Street Journal“ berichtete, erwarb das Rechteverwertungsunternehmen Iconic Artists Group von Irving Azoff die Rechte an Stewarts Musikaufnahmen, seinem Song-Katalog sowie einige Rechte am Namen Rod Stewart für fast 100 Millionen Dollar (93 Millionen Euro).

Stewart hatte in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Hits wie „Maggie May“, „I Am Sailing“ und „Da Ya Think I'm Sexy?“. Der Handel mit Musikrechten hat sich in den vergangenen Jahren zu einem riesigen Markt entwickelt. Bedeutende Künstler wie Bob Dylan, Bruce Springsteen und Neil Young bekamen für ihre Songrechte riesige Summen.