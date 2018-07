Robin Williams erste Frau: "Er war ein notorischer Fremdgeher"

Mit seinem Talent und seinem Humor eroberte der 2014 verstorbene US-Komiker Robin Williams nicht nur das Publikum – sondern auch reihenweise die Herzen der Frauen.

"Er liebte Frauen über alles"

Ganze drei Mal war Williams verheiratet. Mit der ehelichen Treue hielt es der Schauspieler aber offenbar nicht streng, wie seine erste Frau, die Tänzerin Valerie Velardi, nun in in neuen HBO Dokumentation "Come Inside My Mind" über die Hollywoodlegende enthüllte.

"Er liebte Frauen", so Velardi, die von 1978 bis 1988 mit Williams verheiratet war. "Er liebte Frauen über alles. Und das habe ich verstanden."

Sie ließ Williams' Seitensprünge während ihrer zehnjährigen Ehe immer wieder durchgehen.

"Ich verstand und ich wollte, dass er das auslebt, aber ich wollte auch, dass er nach Hause kommt", so Velardi weiter.

Der "Good Will Hunting"-Star und die Tänzerin hatten einander 1976 in San Francisco kennengelernt, als Williams noch verhältnismäßig unbekannt war. Williams habe sie damals gefragt, ob sie ihn heimfahren kann.

"Er sprach französisch und ich habe ihn damit aufgezogen. Wir küssten uns und ich habe einfach gewusst, dass ich ihn wiedersehen werde", erinnert sich Verladi an ihre erste Begegnung mit Williams. "Er hat immer versucht, sich in einen anderen Charakter oder Akzent hineinzufühlen."