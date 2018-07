Robin Williams' Tochter trauert auf Instagram um ihren Vater

Depressionen, Drogen und Parkinson

Nach Angaben von Williams früherer Sprecherin litt der Schauspieler an schweren Depressionen. In den 70er-Jahren war Williams immer wieder drogen- und alkoholabhängig. Der Tod von Schauspielkollege und Freund John Belushi im Jahr 1982 hätte ihm die Augen geöffnet. So schaffte es Williams noch vor der Geburt seines ersten Sohnes abstinent zu werden. Nach einem Rückfall im Jahr 2006 entschloss er sich umgehend zu einem neuen Entzug. Williams ging zeitlebens offen mit seiner Suchterkrankung um und sprach darüber auch in diversen Talkshows, sowie in seinem letzten Bühnenprogramm "Weapons of Self Destruction". Nach Angaben von Williams' Ehefrau Suzan Schneider litt der Schauspieler an Parkinson. Auch Angstzustände dürften Williams zugesetzt haben. Bei der Obduktion stellte sich außerdem heraus, dass er an einer tödlichen neurodegenerativen Krankheit, der sogenannten Lewy-Körper-Demenz, litt. Somit hätte der Hollywoodstar wohl ohnehin nur noch gute drei Jahre zu leben gehabt.