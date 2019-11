Robert Pattinson erzählt, wie es am "Harry Potter"-Set zuging

US-Regisseur Matt Reeves ("Planet der Affen") könnte für seinen geplanten "The Batman"-Film Robert Pattinson an Board holen. Einem breiten Publikum wurde der Brite allerdings als jugendlicher Vampir Edward Cullen in "Twilight" bekannt. Bereits bevor er durch die Film-Reihe zum Teenie-Schwarm avancierte, stand Pattinson für den vierten Teil der " Harry Potter"-Reihe, der 2005 in die Kinos kam, vor der Kamera. In " Harry Potter und der Feuerkelch" verkörperte Pattinson den Zauberer Cedric Diggory. Über die Zeit der Dreharbeiten sprach der Schauspieler nun im Podcast HFPA in Conversation der Hollywood Foreign Press Association.

Positive Erinnerungen an "Harry Potter"-Zeit

Demnach habe er sich am Set stets sehr wohl gefühlt: "Es war ein sehr angenehmes Umfeld", so der 33-Jährige über die 15 Jahre zurückliegenden Dreharbeiten. "Verglichen mit anderen Filmen, die ich gemacht habe, war alles sehr beschützend." Grund sei ihm zufolge, die Art wie die Kinder-Darsteller behandelt wurden, die zu jener Zeit neben ihrer Verpflichtung für " Harry Potter" noch zur Schule gingen.