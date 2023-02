Robert Geiss sinniert über teure Scheidung von Carmen

1994 schlossen die ehemalige "Miss Fitness" Carmen Schmitz und Unternehmer Robert Geiss den Bund für's Leben, nachdem sie sich in den 1980er-Jahren kennengelernt haben. Das Paar, das durch die TV-Show "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" Bekanntheit erlangt hat, hat zwei gemeinsame Töchter, Davina Shakira und Shania Tyra Mari. Nach all den Ehejahren halten die Geissens nach wie vor auch in schwierigen Zeiten zusammen - auch wenn sich Robert Geiss jetzt einen Scheidungs-Witz auf Kosten seiner Gattin erlaubte.

Robert Geiss witzelt: Scheidung von Carmen wäre zu teuer

"Was will man machen, man muss auf die Frau warten, das kennt jeder. Wer es nicht kennt, hat keine Frau. Ich hab eine, schon sehr lange. Was soll ich anders machen? Wenn ich sie verlasse, kostet es so viel Geld, dass ich sehr wahrscheinlich keinen Helikopter mehr fliege. Also, bleiben wir doch bei der Alten", stichelt der TV-Millionär in gemächlichem Tonfall mit einem Gläschen Weißwein in der Hand in einem Video-Clip von RTL2 auf Tiktok, während er auf seine Frau wartet.