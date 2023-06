Robert Downey Jr. über Zeit im Gefängnis: "Der gefährlichste Ort meines Lebens"

"Zwei Wochen später bin ich in einem Ort namens Delano, einem Aufnahmezentrum, in dem entschieden wird, wohin man schlussendlich kommt. Wohl der gefährlichste Ort, an dem ich jemals in meinem Leben war, weil niemand für soetwas bestimmt ist." Man habe "das Böse in der Luft spüren können".

➤ Lesen Sie hier mehr: Robert Downey Jr. über seinen Vater: "Musste immer letztes Wort haben"

Auf eine spezielle Erfahrung dürfte er wohl gerne verzichtet haben: "Ich erinnere mich, dass ich einmal aus meiner Zelle gehüpft bin, um unter die Dusche zu springen. Und ich war ein wenig verwirrt. Ich hatte meine Unterwäsche verkehrt herum an. Ich erinnere mich, dass ich bei meinen Mithäftlingen heftiges Lachen und Spott hervorrief."

Drogenprobleme

Einfach dürfte die Zeit für ihn nicht gewesen sein. "Als ich das erste Mal den Ort betrat, an dem ich über ein Jahr lang sein sollte, fühlte ich mich, wie wenn ich auf einen fernen Planeten geschickt wurde, von dem aus es keinen Weg nach Hause gibt", so der Schauspieler.

Der vor allem aus der erfolgreichen US-Fernsehserie "Ally McBeal" bekannte Hollywoodstar war in der Vergangenheit mehrfach wegen Drogenkonsums mit dem Gesetz in Konflikt geraten. 2001 musste er etwa in einem Fall vor Gericht erscheinen, in dem ihm Drogenbesitz vorgeworfen wird. In seinem Hotelzimmer im kalifornischen Palm Springs waren im November 2000 Kokain und Amphetamine gefunden worden.