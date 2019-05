Robert Downey Jr. über seine Ehe: "Ich komme nach dem Kater"

Haben Sie Ihrem Sohn schon einige Ihrer Filme gezeigt?

Mein Sohn ist sieben, der ist an seinen Legos interessiert, seinem anderen Spielzeug, seine kleine Schwester zu verarschen und, wenn niemand schaut, Twix-Schokoriegel. Was halt wichtig ist in dem Alter. Seine Actionhelden sind Hawkeye, Cap, Black Widow, Nick Fury (Helden aus dem Marvel-Universum) . Manchmal mag er Ironman, aber ich glaube, er würde uns alle vergessen oder gegen die Guardians (of the Galaxy – Anm. d. Red.) auswechseln.