Robbie Williams zeigt erstmals Baby Beau

Vor zehn Tagen wurden Robbie Williams ("Angels") und Ehefrau Ayda Field zum vierten Mal Eltern. Wie schon ihr drittes Kind, Tochter Colette, wurde das Baby von einer Leihmutter ausgetragen. Nun zeigte sich Williams zum ersten Mal mit seinem neugeborenen Sohn Beau auf Instagram.

"Wie fühlt sich das an, Papa?" fragt ihn Ayda Field, die offenbar die Kamera bedient. Ganz eingenommen von seinem Kind hat der Sänger darauf nur ein zufriedenes Zwinkern als Antwort. Der einstige "Let Me Entertain You"-Filou scheint in seiner Rolle als Vater ganz aufzugehen. Erst kürzlich verriet er, dass seine Kinder ihn erden würden. Statt Drogen und Partys gäbe es "Sellerie und Hummus".