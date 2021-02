Wer will, wer mag? Robbie Williams möchte seine Geistervilla loswerden

Wer einmal wohnen möchte, wie ein Star, hat nun die Möglichkeit dazu: Musiker Robbie Williams will sein Luxus-Landhaus verkaufen. Einen Haken soll das Ganze haben: als Mitbewohner müsse man sich mit Geistern arrangieren, denn im Anwesen soll es spuken, berichtet die britische Zeitung The Mirror. Demnach sollen sich Williams und seine Frau Ayda Field deshalb dort nie wohlgefühlt haben. Neun Millionen Pfund kostet die im englischen Wiltshire gelegene Immobilie nun - das sind umgerechnet etwa 10,4 Millionen Euro. Bereits 2010 soll er versucht haben, die Villa an den Mann oder die Frau zu bringen.

Wie die britische Sun nun berichtet, soll Williams mittlerweile in die Schweiz umgezogen sein. Der Umzug sei von der Presse unbemerkt vonstatten gegangen. Die zwei ältesten Kinder sollen sogar bereits in einer teuren Privatschule eingeschrieben worden sein. Im neuen Refugium am Genfer See soll die Familie nun die gemeinsame Zeit genießen.