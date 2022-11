Robbie Williams führt wohl skurrilste Hausrenovierung aller Zeiten durch

Bei seinen Konzerten ist der britische Superstar Robbie Williams eine gewisse Lautstärke gewöhnt. Daheim besteht der ehemalige "Take That"-Star aber offenbar auf Ruhe. Zumindest berichtet Society-Experte Richard Eden in einem Artikel der Daily Mail, der Sänger lasse derzeit die wohl leiseste Hausrenovierung aller Zeiten durchführen.

Wiliams will mit Umbau keinen Lärm verursachen

Der Grund: Angeblich will Williams es vermeiden, seinen Nachbarn, "Led Zeppelin"-Star Jimmy Page, zu verärgern. In seiner 17,5-Millionen-Pfund-Villa [ca. 20 Mio. Euro] im Londoner Stadtteil Kensington lässt Williams derzeit seinen Keller umbauen, so der Bericht. Das Haus wird um einen unterirdischen Swimmingpool und ein eigenes Fitness-Studio erweitert. Dabei habe der Musiker die Arbeiter angehalten, möglichst keinen Lärm zu machen.