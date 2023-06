Robbie Williams & Ayda Field: Offene Worte über Grund für ihre Sex-Flaute

Field: "Körperliche Bedürfnisse" von Kindern "gelöscht"

Field hingegen hatte sich in ihrem Podcast "Postcards from the Edge" schon einmal über mangelnden Sex in ihrer Ehe beklagt. Ihr Sexleben mit Williams sei "komplett tot", hatte Field erzählt. Sämtliche "körperlichen Bedürfnisse" seien "vollständig von den Kindern ausgelöscht" worden.

In einer Talkrunde in der britischen Show "Loose Women" im Jahr 2016 war sie auch schon einmal auf das Thema zu sprechen gekommen. "Das ist ein Gesprächsthema, über das manche Frauen nur ungerne reden - dabei erleben das so viele von uns. Ich habe zwei kleine Kinder, ich bin oft durch, total müde und will mich einfach nur noch in meine Jogging-Hose schmeißen. Oder Schokolade essen und unter die Bettdecke kriechen und in der Embryoposition einschlafen", hatte sie damals angegeben.