"Riverdale"-Star Camila Mendes: Offene Worte über Essstörung

Bereits 2019 hatte Camilla Mendes erzählt, in der Vergangenheit an einer Essstörung gelitten zu haben. "Ich wusste nicht, dass ich eine Essstörung hatte, bis ich in die Branche kam", sagte sie damals gegenüber Popsugar. Bereits damals erzählte sie von mentalen als auch die körperlichen Qualen erklärte, die sie durchgemacht hat, während sie sich auf ihre Rolle in der Serie "Riverdale" vorbereitete. Jetzt sprach die Schauspielerin einmal mehr schonungslos ehrlich über ihre früheren Probleme.

Camilla Mendes: "Ich habe mich selbst auseinandergenommen"



In einer Folge des Podcasts "Going Mental" sprach Camilla Mendes über ihr gestörtes Körperbild und dass sie seit ihrer Kindheit mit solchen Problemen zu kämpfen hatte. Die 28-Jährige Schauspielerin verriet Moderatorin Eileen Kelly, dass sie sich seit ihrer Kindheit immer wieder mit Problemen mit dem Körperbild auseinandergesetzt habe. Ihre Unsicherheit hätten aber erst während der Dreharbeiten zur ersten Staffel der Serie "Riverdale" neue Höhen erreichte.



Bereits gegenüber Popsugar hatte Mendes verraten, dass jede Anprobe für "Riverdale" für sie mit mentalen und körperlichen Qualen verbunden gewesen sei. Jetzt gestand Mendes, dass sie zudem sich selbst auf dem Bildschirm genau beäugte und hart mit sich ins Gericht ging. "Ich habe mir jede Folge angesehen und gesagt: 'Oh mein Gott, mein Bauch da'", sagte sie. "Ich war so unsicher und das hat meine Essstörung wirklich angeheizt."