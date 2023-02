Rihannas Vater erfuhr erst beim Super Bowl von ihrer Schwangerschaft

Ronald Fenty, Vater von Pop-Superstar Rihanna, hat eigenen Angaben zufolge bis zu ihrem Auftritt in der diesjährigen Super-Bowl-Halbzeitshow nichts von ihrer Schwangerschaft gewusst. Gegenüber dem Promiportal TMZ sagte Fenty, der auf Barbados lebt, dass Rihanna ihm Tickets für das Sportevent, bei dem die Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles in Glendale (Arizona) gegeneinander antraten, besorgt hatte. Während er ihren Auftritt auf der "größten Bühne der Welt", die die Halbzeit-Show auch genannt wird, von der Tribüne aus beobachtete, habe er Rihannas Babybauch bemerkt und zu seiner Partner gesagt: "Oh mein Gott! Mein kleines Mädchen sieht schwanger aus!"

Rihannas Vater freut sich aufs neue Enkerl