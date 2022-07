Ricky Martin: Einstweilige Verfügung wegen häuslicher Gewalt

Wirbel um Sänger Ricky Martin: Wie US-Medien berichten, soll gegen den Musiker in Puerto Rico eine einstweilige Verfügung wegen häuslicher Gewalt erhoben worden sein. Der Sänger selbst streitet die Anschuldigungen ab.

Einstweilige Verfügung: Ricky Martin bestreitet Vorwürfe

Ein Richter habe eine einstweilige Verfügung gegen den puertoricanischen Superstar Ricky Martin erlassen, teilte die Polizei laut Page Six am Samstag mit. Die Behörden besuchten das ein gehobenes Viertel in der Nordküstenstadt Dorado, in der Martin lebt, um zu versuchen, die einstweilige Verfügung zu übermitteln, sagte Polizeisprecher Axel Valencia gegenüber The Associated Press.