Richard Gere (75): Romantiker auf der Leinwand und Buddhist im echten Leben

Von dem Augenblick, als er sich in "American Gigolo2 das Hemd auszog und in "Atemlos" seine Augen in die des französischen Starlets senkte, galt Richard Gere als Sexsymbol. Ein Titel, den er trotz des reifen Alters von 75 (feiert am Samstag Geburtstag) nicht loswird.

Er machte Debra Winger in "Ein Offizier und Gentleman" schwach, zeigte Julia Roberts in "Pretty Woman", dass das Leben mehr bereithält als den Strich am Hollywood Boulevard und tanzte sich in "Dance With Me" in Jennifer Lopez’ Herz.