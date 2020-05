Reunion: Robbie Williams wieder mit "Take That" vereint

Seite Mitte Mai warteten die Fans auf die angekündigte Reunion der einst so beliebten Boyband "Take That". Es hieß, auch Robbie Williams (46) will wieder mit seinen Bandkollegen singen.

1995 stieg Williams ja zum ersten Mal im Streit aus der Band aus, 2011 zum zweiten Mal, diesmal aber friedlich.

Und jetzt war es endlich wieder so weit, auf dem YouTube-Kanal "Compare the Meerkat" wurde das Online-Konzert veröffentlicht.