Renée Zellweger sorgt mit ihren Gesichts-Verwandlungen schon seit Längerem für Schlagzeilen: Mal sieht sie aus wie sie selbst, dann erscheint der "Bridget Jones"-Star auf einmal völlig verändert. Und das meistens nicht im positiven Sinn. Jetzt ließ sich die 47-Jährige für das Cover des "American Way"-Magazins ablichten - und sah sich selbst schon wieder kaum noch ähnlich.

Bist das du, Renée?

Ob es an der Augenpartie liegt, dem verkrampften Lächeln, am Make-up oder vielleicht doch an der Nase - um die Schauspielerin auf dem Titelbild des US-Magazins zu erkennen, muss man schon zweimal hinschauen.

Foto: Brian Bowen Smith/American Way Magazine Nachdem Renée Zellweger bei den "Elle Women in Hollywood Awards" 2014 mit völlig veränderten Gesichtszügen verwirrt hatte (siehe Slide-Show unten), machte es in letzter Zeit den Eindruck, als hätte sie zu ihrem ursprünglichen - natürlicheren - Look zurückgefunden.

Bei den Dreharbeiten zu "Bridget Jones 3" wirkte Renée jedenfalls fast wieder wie früher - auch wenn sie seit dem Entstehen des ersten Teils um einige Jahre gealtert ist.

Auf dem "American Way"-Cover erscheint die Oscar-Preisträgerin nun aber wieder merkwürdig verändert.

Ihre ständigen Metamorphosen entgehen selbst Kollegen nicht: Selbst Zellwegers ehemaliger "Bridget Jones"-Co-Star Hugh Grant erkannte sie nicht, als ihm in der TV-Show "Watch What Happens Live" kürzlich ein Foto von seiner Ex-Kollegin vorgelegt wurde.

"Die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen", behauptete Grant beim Anblick von Zellwegers aktuellem Gesicht.

Erst kürzlich hatte sich Zellweger zu den anhaltenden Spekulationen über eventuelle Schönheits-Operationen beschwert und behauptet, dass sie sich keinen Eingriffen unterzogen hätte.

"Nicht, dass es jemanden etwas angeht, aber ich habe weder mein Gesicht noch meine Augen durch eine OP verändert", erklärte sie in einem offenen Brief für die "Huffington Post". Ob Filler und Botox mit im Spiel sind, bei ihren Verwandlungen, hat die Schauspielerin jedoch nicht verraten.

"Bridget Jones 3": Nach 6 Jahren zurück auf die Leinwand

Im Gespräch mit "American Way" ließ die US-Schauspielerin ihren neuen Look ebenfalls unkommentiert.

Dafür sprach sie über ihr Leinwandcomeback als "Briget Jones": "Ich habe mich nach dem kreativen Prozess gesehnt. Ich hatte aufgehört Filme zu machen, weil es eher eine erschöpfende als dankbare Tätigkeit war. Das lag daran, wie ich damals mein Leben geführt hatte", erzählte Zellweger, die vor Hollywood vor sechs Jahren den Rücken gekehrt hatte.

Während ihrer Auszeit sei sie viel gereist und College-Kurse belegt.

"Aber ich habe angefangen, die Schauspielerei zu vermissen."

