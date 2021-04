Rekordhalter: Filme mit den meisten Oscar-Nominierungen

Mit 10 Nominierungen geht die Hollywood-Biografie "Mank" heuer in die Oscar-Verleihung, die in der Nacht von 25. auf 26. April in Los Angeles stattfinden wird. Damit liegt das Werk von Regisseur David Fincher zwar gut im Rennen, hat es aber nicht auf die Allzeitliste Hollywoods geschafft. Im Rückblick sind mit jeweils 14 Nominierungen gleich drei Filme gemeinsam Rekordhalter: "All About Eve", "Titanic" sowie "La La Land".



Die Anzahl der Nominierungen ist jedoch nicht zwingend ein echter Indikator für die Anzahl der Trophäen: 2018 etwa heimste der 13-fach nominierte Film "The Shape of Water" von Guillermo del Toro nur vier Auszeichnungen ein, 2004 dagegen setzte "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs" sämtliche elf Nominierungen in Oscar-Würden um und egalisierte damit den Rekord von "Ben Hur" (zwölf Nominierungen und elf Oscars) und "Titanic".