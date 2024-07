Reingelegt: "Top Gun: Maverick"-Darsteller erhebt Vorwürfe gegen Tom Cruise

Der philippinisch-kanadische Schauspieler Manny Jacinto ist nicht gut auf Tom Cruise zu sprechen, nachdem seinen Angaben zufolge alle seine Textzeilen aus dem Film "Top Gun: Maverick" aus dem Jahr 2022 gestrichen worden sein sollen.

Der 36-jährige Schauspieler wurde als LT Billy "Fritz" Avalone in der Blockbuster-Fortsetzung des Kultfilms "Top Gun" besetzt, in der auch Glen Powell und Miles Teller an der Seite von Cruise mitspielten.

Jacinto aus "Tom Gun: Maverick" fast vollständig gestrichen Doch während der Streifen Powell und Tiller dabei half, sich einen Namen in Hollywood zu machen, konnte Jacinto nicht von seiner Rolle profitieren. Sein Charakter wurde in der Postproduktion auf einen Hintergrundschauspieler reduziert, obwohl seine Rolle eigentlich größer geplant gewesen sein soll. Obwohl Jacinto ein monatelanges Flugtraining für diese Rolle absolviert hat, erscheint er nur in einigen Szenen im Hintergrund und sein Text wurde komplett gestrichen.

Wie wenig er in dem Film am Ende zu sehen sein sollte, soll der Schauspieler aber erst erfahren haben, als der Film im Mai 2022 in die Kinos kam. Ein Interview von Jacinto lässt jetzt vermuten, dass der Schauspieler Tom Cruise für die Einkürzung seiner Rolle verantwortlich macht. "Tom Cruise macht Geschichten für Tom Cruise" Gegenüber dem Männermagazin GQ erzählte Jacinto diese Woche, dass er von dem Schritt überhaupt nicht "schockiert" sei. Er habe bereits am Filmset gespürt, wohin sich der Film entwickeln würde. Er habe mitbekommen, dass sich die Kamera "mehr auf diese [anderen] Jungs richtete und nicht so viel Zeit für unsere Szenen" war.

Entmutigen lässt er sich von der Erfahrung nicht. Im Gegenteil. Es würde ihn motivieren, weiterzumachen. "Es treibt einen irgendwie an, denn letzten Endes schreibt Tom Cruise Geschichten für Tom Cruise", stichelt er in Richtung des "Maverick"-Stars. "Es liegt an uns – asiatischen Amerikanern, farbigen Menschen", für sich einzustehen. "Wir können nicht erwarten, dass es jemand anderes tut. Wenn wir größere Geschichten veröffentlichen wollen, müssen wir sie für uns selbst erfinden."