Regina King: US-Schauspielerin trauert um 26-jährigen Sohn

Regina King ist als Schauspielerin und Regisseurin tätig. Für ihre Nebenrolle in dem Film "If Beale Street Could Talk" erhielt sie 2019 einen Oscar und wurde mit einem Golden Globe ausgezeichnet. 2020 drehte sie mit "One Night in Miami" ihren ersten Kinofilm als Filmemacherin.

Mit Ian Alexander Sr. war King von 1997 bis 2007 verheiratet. Ihr gemeinsamer Sohn war in die musikalischen Fußstapfen seines Vaters getreten und betätigte sich als DJ. King hatte erst kürzlich gegenüber People erzählt, dass ihr Sohn "ein erstaunlicher junger Mann" sei.

Trotz ihres wachsenden Erfolgs als Schauspielerin und Regisseurin sagte die Schauspielerin damals, dass Ian ihre größte Quelle des Stolzes sei. Nach der Trennung von Ians Vater nach neun Jahren Ehe gab King zu, dass es nicht immer einfach war, alleinerziehend zu sein, aber dass nichts stärker ist als ihre Liebe zu ihrem Sohn.

Wer Suizid-Gedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen über die Gedanken dabei, sie zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist, kann sich an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle erste Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Depressionen betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge in Österreich kostenlos unter der Rufnummer 142.



Das österreichische Suizidpräventionsportal www.suizid-praevention.gv.at bietet Informationen zu Hilfsangeboten für drei Zielgruppen: Personen mit Suizidgedanken, Personen, die sich diesbezüglich Sorgen um andere machen, und Personen, die nahestehende Menschen durch Suizid verloren haben. Das Portal ist Teil des österreichischen Suizidpräventionsprogramms SUPRA des Gesundheitsministeriums.