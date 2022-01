Sängerin Natanya Brook stirbt bei Online-Spiel vor Konsole

Sängerin Natanya Brook trat in TV-Shows wie etwa den internationalen Erfolgsformaten "X Factor" und "The Voice" mit ihrem gesanglichen Können an. Laut der britischen Zeitung Mirror starb die Castingshow-Teilnehmerin nun völlig überraschend im Alter von 23 Jahren. Sie sei während eines gemeinsamen Online-Spiels mit ihren Freunden vor ihrer X-Box gestorben.

Natanya Brook war begeisterte Gamerin

Bis tief in die Nacht spielte Natanya Brook mit ihren Freunden auf ihrer X-Box. Bereits seit mehreren Jahren waren Videospiele neben dem Singen ihre große Leidenschaft, weshalb sie sogar in semi-professionellen Gaming-Teams dabei war. Als ihre Mutter sie am nächsten Morgen an ihr Bett gelehnt in ihrem Zimmer auffand, dachte sie erst, sie würde einfach nur schlafen.