Regelbruch & Drama beim "Bachelor"-Finale: Wem Niko Griesert die letzte Rose gibt

Beim anschließenden Candle Light Dinner schwelgen sie weiter in "romantischen" Erinnerungen - bevor er seine Finalentscheidung tatsächlich rückgängig macht, Kandidatin Stephie nachträglich rauswirft und Michèle zurück holt. Die kann das Wiedersehen kaum erwarten: "Ich hab total bereut, dass ich das alles irgendwie nicht so richtig zugelassen habe von meinen Gefühlen her", meint die 27-Jährige. "Deswegen bin ich gerade umso glücklicher einfach, dass ich ihm jetzt alles offenbaren kann, was ich jemals gedacht oder gefühlt habe für ihn." Am Ende soll jedoch wieder alles anders kommen. Die letzte Rose vergibt Niko dann nämlich an Mimi. Abschließende Wort könne er "sich sparen", meint Michèle nach ihrer Abwahl.

Sind Niko und seine Auserwählte ein Paar?

Ob Niko und Mimi - Monate nach den Dreharbeiten - noch zusammen sind, ist noch nicht offiziell bekannt. Dieses "Geheimis" will RTL wie immer am Ende der Staffel in einer Talkrunde mit allen Kandidatinnen und Moderatorin Frauke Ludowig auflösen. Glaubt man der deutschen Klatschpresse, sollen Niko und Mimi allerdings doch nicht so happy miteinander gewesen sein, wie es im TV wirkte. Es kursieren gar Gerüchte, dass er mittlerweile - Überraschung - mit Michèle zusammen ist.