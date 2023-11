Reese Witherspoon und Kevin Costner ein Paar? Sprecher reagiert auf Gerüchte

Nun ist es offiziell: Die Hollywoodstars Reese Witherspoon und Kevin Costner sind nicht zusammen. Zuletzt hatten Gerüchte um eine Romanze im Netz die Runde gemacht. "Diese Geschichte ist komplett erfunden und nicht wahr", bestätigte nun ein Sprecher Witherspoons dem Promiportal Page Six. Beide Schauspieler haben sich heuer von ihren Partnern getrennt. Offenbar Grund genug, ihnen ein Naheverhältnis anzudichten. "Kevin Costner hat angeblich eine Romanze mit Reese Witherspoon. Was halten Sie von diesem neuen Paar?", hatte der "Naughty but Nice"-Podcaster Rob Shuter auf X (vormals Twitter) gefragt und damit Spekulationen ausgelöst.