Reese Witherspoon "überfordert von Leben und Arbeit": "Liege am Boden und weine"

Was immer noch nur wenige wissen: Reese Witherspoon ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Filmproduzentin. Und das äußerst erfolgreich. Mit ihrer Firma "Hello Sunshine" produzierte sie unter anderem die beliebte TV-Serie "Big Little Lies", für die sie auch vor der Kamera stand.

"Ich liege auf dem Boden und weine. Oder ich sitze in meinem Auto und weine", so Witherspoon in einem vor der Corona-Krise aufgezeichneten Interview mit CBS-Journalistin Rita Braver. Die hatte sie zuvor gefragt, ob sie in Anbetracht ihres Arbeitspensums denn auch hin und wieder überfordert sei. "Manchmal bin ich total überwältigt", ergänzt sie.

Wie es ihr trotzdem gelingt, immer weiterzumachen? "Ich möchte wirklich etwas verändern", so die 44-Jährige. "Ich sehe jüngere Frauen in unserer Branche und ich möchte, dass sie eine bessere Erfahrung machen. Ich möchte sehen, dass sie eine schöne Vorstellung davon haben, was die Zukunft bringen könnte."

Bekannt wurde Witherspoon vor allem durch ihre Rollen in "Eiskalte Engel" (1999), "Natürlich blond" (2001) und "Der große Trip – Wild" (2014).