Hilaria Baldwin lässt Follower an Schwangerschaft teilhaben

US-Schauspieler Alec Baldwin (62, "Blue Jasmine") und seine Frau, die Yoga-Lehrerin Hilaria (36), erwarten derzeit Nachwuchs. Erst im vorigen Jahr hatte die gebürtige Spanierin zwei Fehlgeburten erlitten, zuletzt im November.

Auf Instgram postet Baldwin regelmäßig Fotos aus dem Familienalltag. Auch mit ihren Fehlgeburten ging sie offen um. In einer Instagram-Story gab die 36-Jährige nun kurz vor einem Kontrolltermin beim Arzt erneut Einblick in ihre Schwangerschaft. "Ich fahre heute in die Stadt, um zu sehen, wie es dem Baby geht. Eine verrückte Erfahrung", so Baldwin. Wenig später teilte sie auch das Ergebnis mit ihren Followern: Das Kind ist wohlauf.

Das seit 2012 verheiratete Paar hat bereits vier gemeinsame Kinder, Tochter Carmen Gabriela (6) und die Söhne Rafael Thomas (4), Leonardo Ángel Charles (3) sowie den knapp zwei Jahre alten Romeo Alejandro David. Aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Kim Basinger hat Alec Baldwin Tochter Ireland Baldwin (24).